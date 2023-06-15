Сальма Хаєк розповіла про зйомки в "Чорному дзеркалі"

У новому сезоні популярної картини Хаєк зіграла примхливу зірку.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк розповіла про гру у серіалі "Чорне дзеркало". Про це пише Іndependent.

Зірка екрану зізналася, що відчувала на зйомках нового сезону картини", і це було "дивно" грати саму себе в серіалі. Сальма додала, що навіть думала, що в якийсь момент "потрапить у біду" під час зйомок після деяких "гротескних" сцен".

Наразі 56-річна голлівудська зірка рекламує шоу Netflix і зробила серію спеціальних виступів. Під час її останнього інтерв’ю Good Morning America акторку запитали про її досвід "зіграти Сальму Хаєк", на що вона пояснила, що це "жахлива версія" себе на екрані.

Зірка фільму "Фріда" пояснила, що, враховуючи характер серіалу, вона не очікувала "нічого іншого, крім дивного", однак була "шокована", коли прочитала сценарій. Її також запитали про те, "як багато справжньої Сальми" залучено до її зображення.

"Я думаю, що це багато в чому справжня Сальма в тому сенсі, що мені було дуже весело", — сказала вона. "Це дозволило мені бути справжньою Сальмою, зробивши пародію на себе".

Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Далі Сальма описала цей досвід як "принизливий", оскільки він дав їй "свободу бути дуже сміливою" щодо речей, які вона "ніколи б не зробила в реальному житті", але які спадали їй на думку. Акторка додала, що їй було дуже весело на знімальному майданчику.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Нагадаємо, 56-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру на палубі яхти.

Також Фокус детальніше писав про роль Сальми Хаєк у новому сезоні "Чорного дзеркала".