53-річна Дженніфер Лопес вирушила за покупками в ультракороткому вбранні

Зірка вміє підібрати стильні образи навіть для походів по магазинах.

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес не соромиться носити короткі речі, щоб зайвий раз продемонструвати свої стрункі, що підкреслюють її достоїнства. Не став винятком і новий похід по магазинах Гемптона в компанії чоловіка, Бена Аффлека, і його дітей, 17-річної Вайолетт і 11-річного Семюела, а також дочки Лопес, 15-річної Емме.

Джей Ло обрала кремовий комбінезон із квітковим візерунком і коміром. Він застібався спереду, а талію артистка підкреслила широким плетеним ременем.

Образ вона доповнила білою дизайнерською сумочкою із золотими вставками, парою рожевих еспадрилій на платформі з відкритим носком і великими сережками-кільцями.

Зі свого боку Аффлек мав значно простіший вигляд, одягнувши вицвілі джинси, а також темно-сіру футболку і сорочку. Пара йшла, тримаючись за руки і про щось жваво перемовлялася.

Прогулянка в Гемптоні відбулася всього через кілька тижнів після того, як Джей Ло опублікувала фотографію свого чоловіка без сорочки з нагоди Дня батька.

Раніше Фокус писав про те, що Дженніфер активно вибирає меблі для нового сімейного маєтку вартістю понад 60 млн доларів. Зокрема, її сфотографували в той момент, коли вона примірялася до ванної в магазині дорогої сантехніки.