Холостий Місяць у липні 2023: коли чекати та що не можна робити
Проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, можуть нести небезпеку для людей.
Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?
Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.
Коли Місяць без курсу буде в липні 2023 року?
4 липня 19:44 — 20:29
6 липня 16:40 — 20:33
8 липня 21:21 — 22:19
11 липня 02:09 — 02:56
13 липня 09:09 — 10:26
15 липня 15:33 — 20:13
18 липня 06:04 — 07:39
20 липня 17:08 — 20:12
23 липня 07:05 — 08:53
25 липня 18:06 — 19:54
28 липня 01:41 — 03:22
30 липня 02:55 — 06:42
Місяць без курсу: що не можна робити
- ухвалювати серйозні рішення;
- робити важливі справи;
- брати участь у переговорах;
- планувати щось;
- робити ремонт;
- проходити співбесіди;
- вирушати в поїздки;
- здійснювати великі покупки;
- робити уколи краси;
- здавати аналізи.
Місяць без курсу: що потрібно робити
- відпочивати та медитувати;
- читати або дивитися щось;
- залишатися наодинці;
- займатися улюбленою справою.
Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS