Бенджамін Баттон наяву: Бред Пітт здивував молодим виглядом (фото)

Голлівудський актор прилетів до Франції зніматися в рекламі бренду побутової техніки.

59-річний американський актор Бред Пітт здивував молодим виглядом. Про це пише Daily Mail.

Колишнього чоловіка Анджеліни Джолі помітили на зйомках реклами італійського бренду побутової техніки De'Longhi у Франції.

Зірка фільму "Бійцівський клуб" провів час у винограднику в регіоні Вар на Французькій Рив'єрі. Він знімався в рекламі для бренду, який виробляє розкішні кавоварки та еспресо-машини.

Пітт одягнув повністю білий костюм під час зйомок з акторкою Каріною Боте.

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Актор, який зіграв головного персонажа у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" про людину, яка молодшає, а не старіє протягом життя, був одягнений у сорочку з коміром на ґудзиках, світлі штани та білі мокасини.

Він також одягнув сонцезахисні окуляри в коричневій оправі та додав до образу золотий годинник, зачесавши темні пасма набік. Бред був у гарному настрої, він посміхався та спілкувався з членами знімальної групи.

Нагадаємо, дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон носить прикрасу з його ініціалами.

Також Фокус писав про особисте життя біологічної доньки Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.