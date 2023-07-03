Леонардо Ді Капріо і Джефф Безос пожертвували $200 мільйонів на захист лісів Амазонки

Дует об'єднав свої некомерційні організації та пожертвував велику суму.

Леонардо Ді Капріо і Джефф Безос наразі беруть участь у зусиллях із захисту життєво важливих районів тропічних лісів Амазонки в рамках проєкту "Захисти нашу планету". Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що дві некомерційні організації вкладають 200 мільйонів доларів — Re:Wild Conservation Ді Капріо та Nature Solutions Безоса — у проєкт POP Challenge, який "підтримає розширення й управління територіями, які охороняють у Бразилії, і територіями корінних народів".

Велике пожертвування буде використано протягом наступних чотирьох років, щоб допомогти Бразилії домогтися нульового вирубування лісів в Амазонії та прискорити перехід південноамериканської країни до стійкої і "зеленої" економіки. Організація також працює з міністром навколишнього середовища Бразилії, міністром у справах корінних народів і дев'ятьма штатами Амазонії.

"Ми натхненні амбітними цілями Бразилії щодо захисту Амазонки, одного з найважливіших місць для дикої природи на планеті, і дуже раді, що можемо підтримати ці зусилля в рамках проєкту "Захистимо нашу планету", — сказав 48-річний зірка "Титаніка".

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Основна мета — запобігти подальшому знищенню тропічних лісів Амазонки, пообіцявши відмовитися від вирубки лісів на 145 мільйонах акрів невиділених громадських земель. Щоб допомогти в цьому, буде ухвалено зобов'язання щодо поліпшення управління наявними територіями, що охороняються, і захисту прав корінних громад.

Керуючий директор і керівник Фонду Землі Безоса Крістіан Сампер підкреслив життєво важливе значення Амазонки в екосистемі.

"Амазонка має вирішальне значення для майбутнього глобального біорізноманіття та клімату, і ми вітаємо зобов'язання президента Лули та уряду Бразилії щодо її захисту", — сказав він.

Джефф Безос Фото: Getty Images

Згідно з веб-сайтом POP, у широкому масштабі завдання "Захист нашої планети" "допомагає забезпечити захист щонайменше 30 відсотків природи — як суші, так і моря — до 2030 року".

"Це не тільки мета, пов'язана з цифрами, а й мета, щоб наша планета назавжди залишалася стійким домом як для людей, так і для дикої природи", — пояснює Сампер.

Дослідження показують, що території, що охороняються, є одним з найбільш економічно ефективних способів захисту природи, вразливих груп населення і клімату, якщо вони добре управляються і поважають права і потреби корінних народів і місцевих громад.

Програма "Захистимо нашу планету" — це найбільше в історії приватне фінансування збереження біорізноманіття.

Нагадаємо, вчені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії.