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4 липня 2023 року: мученика Іуліана — що сьогодні не можна робити?

Іуліан Тарсійський

Сьогодні не можна рубати липові дерева й обманювати рідних.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство. Іуліана разом із матір'ю було піддано жорстоким тортурам за відмову зректися Господа.

Що не можна робити 4 липня:

  • рубати липові дерева й обривати цвіт липи;
  • обманювати рідних;
  • лінуватися робити домашні справи.

Народні прикмети та повір'я:

  • повільно висихає нічна роса — чекайте дощу;
  • довго гримить грім — погана прикмета;
  • стягуються хмари — негода затягнеться надовго;
  • камені покриваються вологою — до швидких опадів.

День ангела святкують:

Олексій, Анастасія, Антоній, Василина, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій.

Також цього дня:

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом перемагає поляків;

1776 рік — ухвалено Декларацію незалежності США;

1865 рік — вийшло перше видання Льюїса Керрола "Аліса в Дивокраї";

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.