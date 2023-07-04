4 липня 2023 року: мученика Іуліана — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна рубати липові дерева й обманювати рідних.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство. Іуліана разом із матір'ю було піддано жорстоким тортурам за відмову зректися Господа.
Що не можна робити 4 липня:
- рубати липові дерева й обривати цвіт липи;
- обманювати рідних;
- лінуватися робити домашні справи.
Народні прикмети та повір'я:
- повільно висихає нічна роса — чекайте дощу;
- довго гримить грім — погана прикмета;
- стягуються хмари — негода затягнеться надовго;
- камені покриваються вологою — до швидких опадів.
День ангела святкують:
Олексій, Анастасія, Антоній, Василина, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій.
Також цього дня:
1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом перемагає поляків;
1776 рік — ухвалено Декларацію незалежності США;
1865 рік — вийшло перше видання Льюїса Керрола "Аліса в Дивокраї";
1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.