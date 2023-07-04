Вікторія та Девід Бекхеми святкують 24-ту річницю одруження (фото, відео)
Знаменитості показали відео з весілля у 1999 році.
49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем святкують 24-ту річницю одруження. Архівними кадрами та привітаннями вони діляться в соцмережах.
Вікторія показала відео, на якому закохані ріжуть весільний торт 4 липня 1999 року.
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"4.7.99 💕💕💕24 роки тому. Я так тебе люблю @DavidBeckham", — написала багатодітна мама.
Зірковий спортсмен, своєю чергою, поділився архівним кадром з коханою, на якому вони тримають двох домашніх улюбленців.
"У цей день 4.7.99 ❤️ 24 роки і більше 👵🏼 👴🏼 Найкраща дружина, матуся та партнер по випивці (більша частина часу🤪) Щасливої річниці, люблю тебе дуже сильно ❤️ @victoriabeckham @brooklynpeltzbeckham@romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — написав батько чотирьох.
До привітань приєдналася найкраща подруга Вікторії Бекхем, американська акторка Єва Лонгорія.
"З річницею мою улюблену пару на світі! ❤️" — написала зірка екрану.
Девід та Вікторія Бекхеми виховують чотирьох спільних дітей та часто діляться сімейними кадрами в соцмережах з мільйонною аудиторією.
Зіркова пара познайомилася за часів активної карʼєри співачки в гурті Spice Girls.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала своїх батьків.
Також Фокус писав про те, як Девід Бекхем виглядав у підлітковому віці.