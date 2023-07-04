Вікторія та Девід Бекхеми святкують 24-ту річницю одруження (фото, відео)

Знаменитості показали відео з весілля у 1999 році.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем святкують 24-ту річницю одруження. Архівними кадрами та привітаннями вони діляться в соцмережах.

Вікторія показала відео, на якому закохані ріжуть весільний торт 4 липня 1999 року.

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"4.7.99 💕💕💕24 роки тому. Я так тебе люблю @DavidBeckham", — написала багатодітна мама.

Девід та Вікторія Бекхеми

Зірковий спортсмен, своєю чергою, поділився архівним кадром з коханою, на якому вони тримають двох домашніх улюбленців.

"У цей день 4.7.99 ❤️ 24 роки і більше 👵🏼 👴🏼 Найкраща дружина, матуся та партнер по випивці (більша частина часу🤪) Щасливої річниці, люблю тебе дуже сильно ❤️ @victoriabeckham @brooklynpeltzbeckham@romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — написав батько чотирьох.

Девід та Вікторія Бекхеми

До привітань приєдналася найкраща подруга Вікторії Бекхем, американська акторка Єва Лонгорія.

"З річницею мою улюблену пару на світі! ❤️" — написала зірка екрану.

Девід та Вікторія Бекхеми Фото: Instagram davidbeckham

Девід та Вікторія Бекхеми виховують чотирьох спільних дітей та часто діляться сімейними кадрами в соцмережах з мільйонною аудиторією.

Зіркова пара познайомилася за часів активної карʼєри співачки в гурті Spice Girls.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала своїх батьків.

Також Фокус писав про те, як Девід Бекхем виглядав у підлітковому віці.