Гізер Локлір, зірка серіалу "Район Мелроуз", налякала шанувальників дивною поведінкою

61-річна акторка дерлася будівлею, розмовляла сама з собою і загалом поводилася дивно.

Гізер Локлір, зірка серіалів "Мелроуз Плейс", "Династія", "Дві з половиною людини" та багатьох інших, налякала шанувальників своєю дивною поведінкою. Про це пише Daily Mail.

61-річну актрису помітили біля офісної будівлі в Малібу, штат Каліфорнія. Вона блукала галереями, потім балансувала на уступі, а потім сіла на сходинки і деякий час дивилася в одну точку, погойдуючись і розмовляючи сама з собою.

Усе це сталося після ділової зустрічі, яка тривала годину.

Гізер Локлір налякала шанувальників

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Наречений Локлір, колишній мотогонщик Кріс Гейссер, увесь цей час чекав на неї в машині, не намагаючись допомогти акторці, або поговорити з нею.

Стурбовані друзі кажуть, що Локлір, можливо, знову почала пити після численних курсів реабілітації.

Востаннє Гізер Локлір знімалася в 2013 році. Це був серіал "Франклін і Беш" про двох друзів-адвокатів. Гізер дісталася роль Рейчел Кінг.

Актриса мала кілька невдалих романів, численні арешти і 20 реабілітацій у спеціальних центрах.

Гізер, чия кар'єра розпочалася ще 1979 року, зіграла безліч ролей у кіно та на телебаченні. Зокрема вона з'являлася в культовому фільмі "Що запалює поглядом" і в серіалі "Династія", але прославилася завдяки ролі лиходійки Аманди Вудворт у серіалі "Мелроуз Плейс".

Гізер Локлір на початку кар'єри

Свого часу Гізер відмовилася від ролі Сьюзан Маєр у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", тож її зіграла Тері Гетчер.

Локлір зустрічалася з Томом Крузом, була одружена з барабанщиком групи Mötley Crüe Томмі Лі, потім вийшла заміж за Річі Самбора, гітариста рок-гурту Bon Jovi. Гізер народила доньку Аву, але пара розлучилася, коли Самбора переспав з актрисою Деніз Річардс — подругою Гізер.

Гізер Локлір і Річі Самбора

Гізер була заручена з Джеком Вагнером, колегою за серіалом "Мелроуз Плейс", але тоді у неї почалися проблеми з наркотиками та алкоголем. У 2008 році вона намагалася накласти на себе руки, у 2012 році — мало не померла через передозування, тож актори розлучилися.

Актори серіалу "Район Мелроуз" Фото: Скриншот

У 2017 році Гізер потрапила в автомобільну аварію, у 2019 році їй наказали пройти 30-денну реабілітацію в психіатричному закладі з відстрочкою виконання 120-денного тюремного ув'язнення. Оскільки Гізер напала на поліцейського, а потім і на працівника швидкої.

Відтоді вважалося, що вона впоралася зі своїми проблемами. І в цьому їй допомогла її дочка Ава.

Нагадаємо, минулого року син актора Джека Вагнера, колишнього хлопця Гізер Локлір, несподівано помер на автомобільній парковці.