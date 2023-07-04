Дженніфер Лопес у стильному комбінезоні вирушила у винний магазин (фото)

Джей Ло придбала алкоголь власного бренду.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ. Зірку помітили, коли вона купувала пляшку алкоголю власного бренду Delola в Гемптоні. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Мати" сяяла у світло-коричневому комбінезоні з відкритою спиною, що вирізнявся високим коміром на бретельках і штанами в стилі карго. Зірка екранів доповнила ансамбль білими кросівками і сонцезахисними окулярами. Дженніфер зібрала своє довге волосся у високий хвіст і використала мінімальний макіяж.

Вона продемонструвала свої підтягнуті руки з кількома пакетами смаколиків, зокрема з алкоголем марки Delola.

Згідно з веб-сайтом, готові до вживання напої — це низькокалорійні напої, приготовані зі спирту преміум-класу і натуральних рослинних компонентів. Напої бувають трьох різних смаків коктейлів: Paloma Rosa, приготований з текіли, грейпфрута і бузини; L'Orange, що складається з преміального амаро, апельсина і маракуї. Джей Ло, схоже, вибрала пляшку Bella Berry зі смаком ягід і гібіскуса.

Підприємниця почала працювати зі своїми партнерами над розробкою напоїв ще 2020 року, а на початку квітня дружина Бена Аффлека оголосила про запуск свого алкогольного бренду Delola — напоїв, натхненних італійським узбережжям, але така новина спричинила різку негативну реакцію з боку прихильників з огляду на те, що сама Джей Ло не вживає алкоголь узагалі.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес вирушила за покупками в ультракороткому вбранні.