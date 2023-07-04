Джей Ло, Емілі Ратаковскі та Гейлі Бібер відвідали "білу" вечірку мільярдера

У престижному передмісті Гемптон спортивний магнат Майкл Рубін відсвяткував День незалежності розкішним прийомом, на який зібралися всі селебріті.

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і його дочка Вайолет приєдналися до натовпу зірок на найспекотнішій вечірці в Гемптоні, організованій мегабагатим магнатом спортивного мерчендайзингу Майклом Рубіном на честь Дня незалежності. Серед інших учасників заходу були Кім Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Джастін Бібер і його дружина Гейлі Бібер, Джей Зі, Том Бреді та Емілі Ратаковскі. Про це пише Pagesix.

Рубін, який є генеральним директором Fanatics, провідного у світі постачальника ліцензованих спортивних товарів, був зображений таким, що насолоджується своєю вечіркою у відео, яким поділилася його подруга-модель Камілла Фішел.

Майкл Рубін

І на його шикарну ексклюзивну вечірку з'їхалися його знамениті друзі з усієї округи. Дрес-код був простим: білий колір.

Головними зірками прийому стали 53-річна Дженніфер Лопес зі своїм чоловіком, 50-річним Беном Аффлеком і його 17-річною донькою Вайолет. Джей Ло вибрала чарівну білу сукню з вирізом на животі і доповнила образ білим клатчем Valentino. Вайолет вибрала схоже вбрання. А Аффлек хизувався в кремовому блейзері, одягненому поверх білої футболки, білих штанях і кросівках Nike. До слова, Вайолет — старша дочка Бена і його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. У пари є також 13-річна дочка Серафіна і 10-річний син Семюел.

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32-річна Емілі Ратаковскі прийшла на вечірку в прозорій білій сукні.

А Гейлі Бібер вибрала білу сукню з рюшами і глибоким вирізом на грудях.

Кім Кардаш'ян була присутня на вечірці зі своєю молодшою сестрою Кендалл Дженнер. Кім обрала білу відверту спідницю і відповідний укорочений топ з короткими рукавами та доповнила образ ланцюжком навколо талії.

Також на вечірці були моделі Вінні Гарлоу і Діксі Д'Амеліо. А чоловік Бейонсе, репер Jay-Z, з'явився на захід без дружини, але з кількома друзями. Вечір Рубена відвідали також співачка Келлі Роуленд і мати Бейонсе, Тіна Ноулз. Усі в білому, як і було, судячи з усього, написано в запрошеннях.

Подруга Рубіна — Камілла Фішел

Щорічний ексклюзивний вечір Рубіна на честь Дня незалежності став однією з найвідоміших літніх вечірок у Гемптоні. Цього року на його прийомі виступали Ашер і Ne-Yo, а завершився вечір грандіозним феєрверком.

Хто такий Майкл Рубін

Рубін почав свій мільярдний бізнес із продажу насіння, яке поширював серед сусідів. У 10 років він організував компанію, в якій працювали п'ять сусідських хлопчаків — вони прибирали сніг із сусідських галявин.

У 12 років у батьківському гаражі він влаштував майстерню з налаштування лиж. У 14 років Рубін переконав батька підписати разом із ним договір про оренду, щоб відкрити лижний магазин Mike's Ski Shop у найближчому торговому центрі. У магазин Майкл вклав власні 2500 доларів, отримані як подарунок на Бар-міцву. У десятому класі Рубін відкрив другий магазин.

Рубін був на межі банкрутства, але йому допоміг батько (борг він потім виплатив) і юнак почав скуповувати надлишки спортивного інвентарю по всій країні, продаючи їх через власну мережу з трьох лижних магазинів, які в нього були ще до закінчення школи. Він відучився один семестр в Університеті Вілланова, але потім остаточно кинув навчання, щоб зайнятися своїм бізнесом.

У 1995 році він купив 40% акцій Ryka, виробника спортивного жіночого взуття. Рубін, якому тоді було всього 23 роки, став генеральним директором компанії з продажами в 50 мільйонів доларів. У 1997 році він об'єднав свій бізнес із Ryka і створив компанію Global Sports, яка наступного року подвоїла виторг до 130 мільйонів. Після Рубен став одним із піонерів продажів через Інтернет.

Він також є засновником GSI Commerce, яку він продав eBay у 2011 році за 150 мільйонів доларів.

У 2023 році Forbes оцінив його статки в 11,4 мільярда доларів.

Рубін був занесений до списку "Forbes 400: найбагатші люди Америки", "Forbes: список мільярдерів світу" та індексу мільярдерів Bloomberg.

Нагадаємо, раніше 17-річну Вайолет бачили разом із матір'ю на шопінгу. Дівчина навіть у якийсь момент сховала Дженніфер Гарнер у себе за спиною від об'єктивів папараці.