Керує сталевою рукою: журналіст розповів, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви

Про принцесу Вельську і палацові інтриги вийшла нова книга королівського журналіста Валентина Лоу.

Кейт Міддлтон всерйоз готується до ролі королеви і є тим самим "сірим кардиналом", яка стоїть за багатьма сміливими заявами королівського двору, особливо щодо скандальних заяв принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Про роль Кейт написав королівський кореспондент Валентин Лоу. Про це пише Daily Mail.

Коли Гаррі і Меган дали своє знамените інтерв'ю Опрі Вінфрі про життя при дворі, расизм і свій переїзд до США, Букінгемський палац відреагував заявою, в якій була фраза "спогади можуть відрізнятися".

Проєкт палацової заяви спочатку не містив відомого виразу і являв собою "набагато м'якшу версію", хоча, як кажуть, принц і принцеса Уельські зажадали його "трохи посилити".

Інші виступали проти різкості в заяві, бо побоювалися, що Меган і Гаррі розлютяться ще більше, але Кейт наполягла на своєму.

Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

"Це Кейт Міддлтон чітко висловила думку: "Історія оцінить цю заяву, і якщо цю фразу або фразу, подібну до неї, не буде включено, все, що вони сказали, вважатимуть правдою".

Джерело зазначило, що це був приклад того, як Кейт часто буває набагато жорсткішою, ніж здається.

"Вона грає в довгу гру. Вона завжди зауважувала: "Це моє життя і мій історичний шлях, і одного разу я стану королевою", — зазначає інсайдер.

Авторка Клаудія Джозеф нещодавно розповіла, що характер Кейт Міддлтон — спадок від її матері та бабусь, які вирізняються сильним неприборканим характером.

Мати Кейт, Керол, подбала про те, щоб у її трьох дітей був найкращий старт у житті.

Прагнення й амбіції вона успадкувала від власної матері, Дороті Голдсміт, яка скерувала свою сім'ю шляхом від бідності до процвітання, заробивши на цьому шляху ласкаве прізвисько "Леді Дороті".

Прабабуся Кейт Міддлтон, Кейт Едіт Голдсміт, була ще однією жорсткою жінкою, яка викурювала по 20 цигарок на день і виховувала шістьох дітей у Саутголлі, тогочасному робітничому передмісті залізничних депо на заході Лондона.

Овдовівши 1938 року, Едіт залишилася виховувати двох своїх молодших дітей — Джойс, якому тоді було 13 років, і дідуся Кейт Рональда, якому тоді було шість років, працюючи на фабриці варення.

Троюрідна сестра Кейт Кім Салліван сказала: "Принц Вільям — щаслива людина, тому що Кейт походить із сім'ї сильних жінок. Будемо сподіватися, що сила її характеру принесе користь країні в найближчі роки".

Нагадаємо, раніше "чирлідер" принц Гаррі та Меган Маркл, журналіст Омід Скобі, написав ще одну книжку про королівську родину. І вона обіцяє бути скандальною.