Роберта Де Ніро вперше помітили після новин про смерть онука (фото)

Актор подякував за підтримку його родини у важкий час.

79-річного американського актора Роберта Де Ніро вперше помітили на публіці після новин про смерть його 19-річного онука Леандро Де Ніро Родрігеса. Про це пише Page Six.

Зірку фільму "Таксист" сфотографували, коли він покидав свою квартиру в Нью-Йорку на Верхньому Іст-Сайді — того самого дня, коли сталася сімейна трагедія.

Де Ніро був закритий захисною маскою, окулярами та кепкою, коли він вийшов на вулицю та сів у свій позашляховик.

"Я глибоко засмучений смертю мого улюбленого онука Лео", — раніше висловився про смерть 19-річного онука голлівудський актор.

"Ми дуже вдячні за співчуття від усіх. Ми просимо залишити нас у приватному житті, щоб оплакувати нашу втрату Лео", — додав Де Ніро.

Леандро також будував акторську карʼєру та знявся в одному фільмі з Бредлі Купером та леді Гагою.

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Нагадаємо, у липні 2023 раптово пішов з життя 19-річний онук Роберта Де Ніро. Причини смерті юнака не розголошуються.

Також Фокус писав про перший публічний вихід Роберта Де Ніро та його молодої коханої, яка нещодавно народила актору сьому дитину.