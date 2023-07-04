Уперше за 146 років: у суворий жіночий дрес-код Вімблдону вперше внесли зміни

Тепер у тенісисток, які беруть участь у турнірі, стане на одну проблему менше.

Вімблдонський турнір — одна з головних подій у світі великого тенісу. Він відомий своїми чіткими правилами і давно прописаним дуже суворим дрес-кодом, який не змінювався протягом 146 років. Однак 2023 року адміністрація турніру пішла на поступки гравцям-жінкам, дозволивши носити білизну темного кольору, повідомляє WWD.

Це зроблено для того, щоб зменшити занепокоєння тенісисток під час місячних і не ставити їх у незручне становище перед глядачами в разі непередбачених ситуацій. Однак трусики і шортики, як і раніше, не можуть бути довшими за їхні спідниці або тенісні шорти.

Починаючи з першого в історії Вімблдонського турніру 1877 року, гравці мали носити повністю білу форму. Відтінки не зовсім білого або кольору слонової кістки суворо заборонені. На вирізі горловини або рукаві допускається тільки "одна кольорова окантовка" завдовжки не більше сантиметра. Коли 2013 року Роджер Федерер зіграв у кросівках із помаранчевою підошвою, це обернулося скандалом.

Жінкам брати участь у Вімблдоні вперше дозволили 1884 року. Вони не завжди носили короткі спідниці для гри в теніс — тільки у 20-х роках жінки-спортсменки почали відмовлятися від довгих суконь, замінюючи їх коротшими подолами.

Тепер спортсменки можуть надягати темну білизну і не переживати про позаштатні ситуації Фото: AELTC/Jed Leicester

Останніми роками легенда тенісу, американська спортсменка Біллі Джин Кінг, а також Джуді Мюррей, мати професійного гравця Енді Мюррея, виступали за зміну правил використання спідньої білизни.

"Ми завжди турбувалися, тому що ми весь час носили все біле. І те, що ви носите під одягом, важливо для вашого менструального циклу", — пояснила Кінг.

У своїй заяві генеральний директор All England Club Саллі Болтон висловила сподівання, що нове правило "допоможе гравцям зосередитися винятково на своїй грі, усунувши потенційне джерело занепокоєння".

Нововведення тенісистки зустріли із захопленням.

"Думаю, це зніме багато стресу в мене і в інших дівчат у роздягальні, звісно", — прокоментувала рішення професійна тенісистка зі США Коко Гауфф.

"Минулого року я прийняла протизаплідні пігулки, щоб зупинити кровотечу, бо знала, що ми повинні носити білі шорти, і я не хотіла бентежитися", — зізналася британська тенісистка Гізер Вотсон.

Відомо, що раніше жінки говорили про проблеми з менструацією під час турніру, а деякі вдавалися до гормональних протизаплідних засобів, щоб посунути терміни початку місячних.

Для глядачів Вімблдону теж існують певні вимоги у виборі одягу. На трибунах вітається діловий стиль. До заборонених речей належать брудні кросівки, рвані джинси та шорти для бігу.

Особливості дрес-коду Вімблдону

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон — велика шанувальниця тенісу. Нещодавно вона зіграла в турнір з восьмиразовим чемпіоном світу в цьому виді спорту Роджером Федерером.