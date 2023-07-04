Для краси й не тільки. Подолог назвала 5 причин регулярно робити педикюр

Педикюр – це турбота не лише про зовнішню красу ваших ніг. Лікар-подолог Тетяна Адаменко розказує Фокусу про те, який буває педикюр, як часто його потрібно робити та чому ця гігієнічна процедура дуже важлива для вашого здоров’я.

У повсякденному житті стопи піддаються великому навантаженню. Догляд за ногами підтримує шкіру ніг в гарному стані, а масаж стоп покращує кровообіг. Влітку педикюр має не лише естетичне значення — підошва стопи є дуже важливою ділянкою тіла, на якій розташовані численні рефлексотерапевтичні точки, стимуляція яких покращує роботу внутрішніх органів. Про важливість педикюру для здоров’я розповіла подологиня Тетяна Адаменко.

Які види педикюру існують?

Фото: kroshka__nastya/Freepik

Класичний педикюр, як і лікувальний, можна робити чоловікам, і жінкам будь-якого віку.

"Класичний педикюр можна робити навіть дітям, особливо якщо вони займаються певним видом спорту, наприклад, танцями (балетом), адже це створює велике навантаження на стопи" — говорить подологиня.

Вагітним жінкам також рекомендується класичний педикюр, який потрібно виконувати з особливою ретельністю та легким масажем в кінці процедури.

Класичний педикюр виконується:

для видалення потовщеної шкіри;

догляду за нігтями;

для покращення естетичного вигляду тощо.

"Багато хто вважає, що педикюр — це тільки покриття нігтів декоративним лаком. Але це поняття набагато ширше і містить багато процедур: видалення ороговілих ділянок, лікування тріщин на п'ятах, видалення сухих мозолів, натоптишів, стрижневих мозолів; корекція форми нігтьових пластин, видалення кутикули, обробка бічних валиків. А ще лікування врослих нігтів, масаж ступень, лікування грибка нігтів та шкіри, живлення і зволоження шкіри, зміцнення нігтів" — зазначає Тетяна Адаменко

Процедуру варто проводити в салоні у фахівця, так можна бути впевненим, що натоптиші, врослі нігті, запалення нігтьових валиків більше не потурбують вас.

Кому потрібен педикюр?

Не обійтися без професійної допомоги людям із чутливою шкірою, ламкими нігтями, цукровим діабетом, грибковою інфекцією шкіри та нігтів — зробити педикюр цій категорії може тільки лікар-подолог.

Як часто робити педикюр?

Фото: Freepik

"Щотижня виконувати педикюр за аналогією з манікюром нема потреби, оскільки нігті на ногах ростуть повільніше, ніж на руках. Оптимальна частота для педикюру — один раз на 3-4 тижні" — говорить подологиня.

Перерва між процедурами скорочується під впливом таких причин:

незручне взуття — тісні туфлі, жорстка устілка, грубі внутрішні шви спричиняють підвищений механічний вплив на шкіру, тому на ній швидко з'являються натоптиші, сухі мозолі та ороговілості;

— тісні туфлі, жорстка устілка, грубі внутрішні шви спричиняють підвищений механічний вплив на шкіру, тому на ній швидко з'являються натоптиші, сухі мозолі та ороговілості; пора року — влітку, коли взуття зазвичай відкрите, ступні піддаються агресивному впливу сонця й пилу, через це потребують частішого догляду;

— влітку, коли взуття зазвичай відкрите, ступні піддаються агресивному впливу сонця й пилу, через це потребують частішого догляду; захворювання стоп — плоскостопість, кісточки, що виступають, та інші хвороби, пов'язані з деформацією стоп, стають причиною швидкого наростання грубої шкіри, появи натоптишів та мозолів;

— плоскостопість, кісточки, що виступають, та інші хвороби, пов'язані з деформацією стоп, стають причиною швидкого наростання грубої шкіри, появи натоптишів та мозолів; грибкова інфекція — шкіра та нігті, уражені грибком, потребують ретельного догляду, тому педикюр потрібно проводити трохи частіше;

— шкіра та нігті, уражені грибком, потребують ретельного догляду, тому педикюр потрібно проводити трохи частіше; внутрішні хвороби — за наявності у людини цукрового діабету, варикозу або обмінних патологій порушується кровообіг нижніх кінцівок, сповільнюється природний процес злущування відмерлих рогових клітин. Ступні покриваються щільною сухою кіркою з надлишковим лущенням, яку потрібно регулярно видаляти.

Фото: Pixabay

На частоту проведення педикюру також впливає його вид: деякі методики дають поверхневий догляд за ступнями та потребують частішого проведення, а деякі забезпечують довготривалий результат.

Класичний педикюр — проводиться кожні 2-3 тижні.

"У класичному педикюрі огрубілі шари шкіри розпарюють та зрізають, такий вплив стимулює ріст нових клітин шкіри, тому ороговілості знову з'являються дуже швидко" — зауважує Тетяна Адаменко.

Апаратний педикюр — проводиться раз на місяць.

"Під час педикюру шкіру стоп не розпарюють, а видаляють обертовими насадками-фрезами педикюрного апарату. Шкіра після апаратного педикюру довго залишається ідеально гладкою та повільніше наростає" — говорить подологиня

Міні-педикюр — спрощений педикюр, який можна проводити щотижня. Під час цієї процедури упорядковують нігтьові пластини: видаляють кутикулу, обрізають нігті, покривають їх декоративним лаком. Видалення ороговілостей, масаж або інші маніпуляції не проводяться.

Медичний педикюр — його виконують із частотою, яка необхідна для усунення конкретної медичної проблеми.

"Наприклад, у разі мікозу шкіри стоп та оніхомікозу (грибку нігтів) педикюр проводять кожні 1-2 тижні, у разі стрижневих мозолів та врослих нігтів треба звертатися до лікаря-подолога позапланово, одразу ж після виявлення захворювання" — наголошує спеціаліст.

Як подовжити проміжки між педикюром?

Фото: Pixabay

Зберегти та подовжити результат від педикюру, виконаного в салоні, можна самостійно. Для цього потрібно щодня приділяти 5-10 хвилин часу своїм ніжкам.

Подологиня радить вдома проводити наступні процедури:

під час душу відлущуйте шкіру на ступнях педикюрною пилкою;

під час миття ніг робіть масаж стоп і нігтів м'якою щіткою;

завжди витирайте ноги насухо;

втирайте в нігті та кутикулу зміцнювальну олію;

протягом дня пом'якшуйте шкіру стоп зволожувальним кремом;

на ніч використовуйте живильний крем для ніг.

"Для втомлених ніг обов'язково потрібно робити розслаблювальні ванночки наприкінці дня. А у разі підвищеної пітливості ніг використовувати спеціальні дезодоранти" — радить Тетяна Адаменко.

Турботу про красу ніг обов'язково доповнюють здорове харчування та вибір правильного взуття.

Їжа, збагачена вітамінами та мінералами, покращує стан шкіри та нігтів: зменшується сухість і лущення стоп, нігті перестають ламатися.

У зручному взутті ноги не здавлюються, тому не утворюються натоптиші. Якщо взуття виготовлене з натуральних матеріалів, ноги не потіють, немає ризику розвитку грибкових захворювань.

Фото: Pixabay

"Частоту проведення педикюру визначають, орієнтуючись на стан шкіри та нігтів. Найдовгостроковіший педикюр — салонний, оскільки його виконує майстер із застосуванням спеціальних знань" — зазначає подологиня.

Отже, педикюр – це не лише про нафарбовані нігті, а про турботу про себе і своє здоров’я. Особливо актуальний педикюр влітку, тому не нехтуйте цією гігієнічною процедурою та піклуйтеся про свої ніжки.

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