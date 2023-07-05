Синтія Ніксон розповіла про вирізані відверті сцени у серіалі "Секс і місто"

Зірка пригадала зйомки з детективом у третьому сезоні картини.

57-річна американська акторка Синтія Ніксон розповіла про відверті сцени, які вирізали із серіалу "Секс і місто".

Під час виступу в шоу "Watch What Happens Live" з Енді Коеном зірка культової картини розповіла, що її героїня Міранда Гоббс знялася в сцені сексу, проте її вирізали з третього сезону "Секс і місто".

"Чи була якась сюжетна лінія в перші роки, яку вирізали, і ви хотіли б залишитися в ній?" — запитав її ведучий.

"Міранда зустрічалася з дуже гарячим детективом, якого вона дуже лякала і вважала, що він справді не в її колі, тому вона дуже напилася", — розповіла Ніксон.

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Синтія Ніксон

"Вони не вирізали цей сюжет, але вони вирізали сцену сексу, де вона дійсно, дуже п'яна, а потім вирвала на нього", — зізналася акторка.

Сюжет, про який йде мова, розгортається в третьому сезоні. В епізоді Гоббс зустрічається з чоловіком на ім’я Стівенс (Тімоті Гіббс), оскільки він розслідував справу про пограбування Керрі Бредшоу, яку грає Сара Джессіка Паркер.

Синтія Ніксон Фото: Скріншот

Нагадаємо, Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до продовження "Секс і місто".

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