Жінка витратила $130 тисяч, щоб перетворитися на живу Барбі для дорослих (фото, відео)

Дівчина свідомо зробила все, щоб бути схожою на даму легкої поведінки. Алісія зізнається, що мріяла про це з дитинства.

31-річна Алісія Альміра зі Швеції, яка живе у Великій Британії, за 10 останніх років змінила свою зовнішність до невпізнання, витративши на пластичні операції 100 тисяч фунтів стерлінгів (майже 130 тис. доларів), і зупинятися на досягнутому не збирається. Про це вона розповіла в інтерв'ю на каналі Truly.

Раніше дівчина працювала у сфері PR, але після того, як звільнилася, переїхала до Лондона, де і взялася покращувати себе. Вона перенесла низку операцій, серед яких кілька операцій зі збільшення грудей і ринопластика. Алісія також ввела наповнювачі в лоб, навколо очей, у щоки, щелепи та губи, зробила підтяжку обличчя та низку інших процедур.

Її тіло прикрашене великими татуюваннями на грудях і тулубі, вона має неймовірно довгі нігті, постійну засмагу і нарощені вії.

"Я стерла те, ким була раніше, щоб стати пластиковою дівчиною. Я постійно борюся зі стигмою, і потрібно багато мужності, щоб відстоювати свої переконання, мрії та спосіб життя, коли це вважається "суперечливим". Мені здається цікавим, що мої переконання оцінюються як суперечливі, хоча насправді вони далекі від цього — вони, якщо завгодно, традиційні", — заявила Альміра.

З новою зовнішністю вона тепер заробляє хороші гроші на OnlyFans і не приховує, що її образ користується величезною популярністю серед завсідників сайту.

"Мене завжди приваблювали крайнощі, і я хотіла виглядати як повія. Деякі люди думають, що я божевільна, але я не шкодую, що зробила операцію. Насправді, я б хотіла, щоб у майбутньому мої груди були ще більшими. Я хочу мати максимально пластиковий вигляд і надихати інших дівчат робити те саме. Я не думаю, що коли-небудь перестану робити операції. Це величезна частина мене. Бімбо не старіють, ми просто стаємо все більш і більш пластичними (від слова пластична операція)", — стверджує Алісія.

За словами дівчини, люди повинні "відкинути фемінізм і прийняти жіночність". Вона вже оголосила себе "антифеміністкою".

"Я не згодна з тим, що ми [чоловіки і жінки] повинні бути абсолютно однаковими. Я вважаю, що роль жінки полягає в тому, щоб зробити приємність своєму чоловікові і бути найкращою з можливих "трофейних дружин". Мені подобається готувати для нього, прибирати в будинку, змушувати його лагодити машину і підстригати газон", — стверджує героїня.

Альміра звертає увагу на той факт, що в нинішній суспільній суперечці перемагають ті, хто кричить голосніше за всіх.

"Але якщо ви досить довго мовчатимете, ви зрозумієте, що я не самотня у своїх переконаннях. Більшість людей просто не хочуть боротися з негативною реакцією, яка може виникнути через те, що вони діляться своїми переконаннями, і я їх не звинувачую. Я знаю, що мої переконання і мій спосіб життя можуть не всім сподобатися, але, тим не менш, я підтримую все, що я сказала. Я всім серцем вірю в традиційні гендерні ролі і вірю в можливість використовувати свої жіночі якості", — зазначила вона.

Алісія каже, що хотіла виглядати як "повія" з дев'яти років після того, як її надихнули персонажі данського телешоу "Дівчата короля". Але оскільки росла в традиційній і консервативній родині, то не ризикувала експериментувати. Усе почалося після того, як у 18 років вона вступила до університету в Копенгагені. Тоді шведка зробила перші татуювання, проте її душа бажала більшого.

Коли їй було 25, вона накопичила близько 3500 фунтів стерлінгів на збільшення грудей. Потім витрати зростали, як і кількість операцій.

Тепер Алісія стверджує, що своїм дітям не заборонятиме модифікувати себе:

"Якщо моя донька справді хоче великі груди і все таке інше, то я відведу її до хірурга".

Раніше Фокус писав, що жінка присягнулася зробити пластичну операцію своїй маленькій доньці, щоб та не була схожа на свого батька.