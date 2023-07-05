Принц Гаррі та Меган Маркл в "епосі провалу", — джерело

Останнім часом королівська пара зазнала багато невдач.

Меган Маркл та принц Гаррі перебувають в "епосі провалу" — так стверджує журнал Rolling Stone, зазначивши, що 41-річна герцогиня Сассекська і 38-річний син британського короля останнім часом мали низку невдалих угод, наприклад, втратили 20 мільйонів доларів після розриву контракту зі Spotify.

"Тепер їхня ворожнеча зайшла в глухий кут, і здається, що більше нічого сказати", – зазначають журналісти видання.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

З моменту свого відходу від королівських обовʼязків та переїзду в Каліфорнію вони випустили кілька проєктів, які розповідають про біль, який вони відчували, будучи частиною королівської родини Великобританії.

Це включало серіал від Netflix під назвою "Гаррі та Меган", гучне інтерв’ю з Опрою Вінфрі та скандальні мемуари Гаррі "Запасний".

"Сассекси перебувають у складному становищі: падає апетит до контенту про їхні розриви з королівським інститутом, тому що перетравлювати його в такій кількості різних форматів зараз здається надмірним", — йдеться в публікації.

Подкаст колишньої акторки "Архетипи" не продовжили на другий сезон. Однак, попри те, що їхня угода зі Spotify була припинена, контракт із Netflix все ще діє.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл помітили на літньому побаченні в Санта-Барбарі.

Також Фокус писав про відповідь палацу на інтервʼю Сассекських Опрі Вінфрі у 2021 році.