Принца Гаррі та Меган Маркл "зловили" папараці (фото)

Королівське подружжя відправилося на прогулянку в Санта-Барбарі.

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Меган Маркл та принца Гаррі "зловили" папараці під час літнього побачення в Каліфорнії. Про це пише TMZ.

Королівське подружжя посміхалося, покидаючи офісну будівлю в Санта-Барбарі. Вони трималися за руки на виході.

Колишня американська акторка обрала для виходу у світ білу сорочку, коричневі шорти з ременем та світлого капелюха із широкими крисами. До образу вона додала масивні сонцезахисні окуляри та лаконічні прикраси. На ногах Маркл були босоніжки.

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Тим часом принц Гаррі був у футболці-поло, темних штанах та бейсболці, додавши до образу темні окуляри.

Вихід герцогів Сассекських у Санта-Барбарі відбувся за кілька тижнів після новин про розірвання угоди зі Spotify. Як повідомлялося, подкаст ексакторки не окупився. Через це було звільнено сотні співробітників компанії.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі офіційно покинули королівську резиденцію Фрогмор.

Також Фокус писав про ймовірні стосунки принцеси Діани та Меган Маркл, якби мама принца Гаррі зараз була жива.