Шампанське за мільйон: син королеви Камілли розповів, що їдять і п'ють найбагатші люди на планеті

Том Паркер-Боулз — відомий кулінарний і ресторанний критик, а також автор книг з історії, і він точно знає, як насолоджуються життям багатії

Відомо, що діти королеви Камілли від її першого чоловіка Ендрю побудували цілком успішну кар'єру, хоч і не надто часто з'являються у світській хроніці. Її дочка Лора стала кураторкою мистецтва, а син Том — успішним письменником і відомим ресторанним критиком. Тож про їжу Том знає все. І він розповів, де вважають за краще обідати найбагатші люди світу і які у них кулінарні вподобання. І так, шампанське за мільйон доларів існує. Про це пише Daily Mail.

За словами Тома, навіть якщо ти дуже багатий, то не застрахований від огидної їжі. Наприклад, на приватних літаках годують так собі.

"Харчування на приватних літаках до біса огидне. Ви платите майже 50 штук за переліт до Нью-Йорка, а вони подають жалюгідні сендвічі та жахливі канапе", — зазначає Том. Тож багато багатіїв замовляють на борт їжу на винос в ексклюзивних ресторанах на кшталт Zuma і Nobu, але не гребують McDonald's і KFC.

Дуже багаті люди, або 0,1% усього населення планети, зазначають інсайдери, не зовсім такі, як звичайні люди.

"Вони існують не просто в іншому світі, а в абсолютно іншій сонячній системі. Усі ці гроші слугують ізоляцією від реального світу, буфером від похмурої повсякденної рутини", — говорить джерело. І поки ЗМІ сурмлять про кризу, надбагатії почуваються чудово.

Вечірка в ресторані Baccchanalia в Лондоні Фото: Instagram Bacchanalia Mayfair Вечірка в ресторані Baccchanalia в Лондоні Фото: Instagram Bacchanalia Mayfair

Величезні люкси (вартістю понад 10 000 фунтів стерлінгів за ніч) у готелях Claridge's, Rosewood і The Londoner ніколи не були так переповнені.

Так само, як і дорогі ресторани. Але багатії зараз "страждають" від того, що порушено постачання білужої ікри. Причина: війна в Україні. Росія, головний постачальник чорної ікри, зараз "персона нон-грата".

Ексклюзивний ресторан Baccchanalia в Лондоні

Так, інсайдери повідомили, що дістали 66 кг ікри Beluga (близько 5000 фунтів стерлінгів за кілограм) для приватного клієнта, тоді як престижні ексклюзивні клуби змушені чекати місяцями.

Велика Британія тепер також є столицею приватних літаків Європи: літак злітає кожні шість хвилин. Вилітають вони зазвичай із Фарнборо в Гемпширі.

На борту пропонують скуштувати ікру Strottarga Bianco з сибірського осетра-альбіноса, яка коштує майже 90 000 фунтів стерлінгів за кілограм і поставляється з пластівцями їстівного 22-каратного золота.

Чудовим доповненням до цієї ікри буде пляшка шампанського Brut Goût de Diamants Chapuy з етикеткою з 18-каратного білого золота і 19-каратним діамантом, прикріпленим до центру етикетки. Вартість пляшки — мільйон доларів.

Шампанське Brut Goût de Diamants Chapuy з етикеткою з 18-каратного білого золота і 19-каратним діамантом Фото: Скриншот

Але якщо ви не п'єте спиртне, то вам запропонують пляшку мінеральної води Ô Amazon, зробленої з відфільтрованого вологого повітря Амазонки за 80 фунтів стерлінгів.

А після того, як ви з'їли сашимі з жовтохвоста Nobu New Style і стейк Zuma Honetsuki wagyu (всього 298 фунтів стерлінгів), можливо, вам захочеться шматочок шоколаду.

To'ak Masters Series Enriquestuardo дозрівав протягом восьми років і його вартість 380 фунтів стерлінгів за 50 г.

Але коли багатії вилетіли з Великої Британії, вони можуть приземлитися в будь-якій точці земної кулі. До слова, це добре продемонстровано в серіалі "Спадкоємці".

Якщо багатії опинилися на Ібіці, то клуб Hï, який описують, як "найбільш технологічно просунутий клуб на планеті", бере 50 000 фунтів стерлінгів за найкращий стіл.

Клуб Hï на Ібіці Фото: Town & Country Magazine

Але в наші дні забудьте про пляшки Dom Pérignon, що супроводжуються бенгальськими вогнями і мелодією із "Зоряних воєн", яких несуть до столиків у дорогих, але громадських нічних клубах, таких як Les Caves du Roy у Сен-Тропе.

Зараз багатії можуть бути заможнішими, ніж будь-коли, але вся справа в прихованому багатстві або, як висловилася одна газета, в "непомітному споживанні". Багатії, як і раніше, активно витрачають гроші, але за щільно закритими дверима.

Ресторан 5 Hertford Street, де лист очікування триває роками Фото: Town & Country Magazine

"Приватні літаки і суперяхти не тільки забезпечують безпеку і конфіденційність, а й дають вам змогу вдаватися до всіляких надмірностей, далеко від уваги засобів масової інформації", — каже співробітник однієї з провідних консьєрж-служб.

Тому що на цьому рівні багатства весь світ — це ваш магазинчик на розі. Ящики Pétrus 1982 року (одна пляшка Hedonism Wines продається за 7 980 фунтів стерлінгів) і пляшки віскі Yamazaki 55-річної витримки (одну нещодавно було продано за 620 000 фунтів стерлінгів).

Білі трюфелі можуть коштувати до 20 фунтів стерлінгів за грам, а ніжка найкращого хамона Ibérico de Bellota, приготованого зі свиней, яких годують жолудями, коштує близько 3600 фунтів стерлінгів.

"Чого не можна купити за гроші, так це доступ. Більшість наших членів хочуть приєднатися до ексклюзивних клубів, але не важливо, скільки в тебе грошей. Щоб пройти через ці позолочені двері, ви маєте пройти перевірку в комітеті", — зазначає консьєрж.

І ці комітети (склад яких тримають у найсуворішій таємниці) справді дуже розбірливі. "Ми шукаємо відповідних людей. Люди, які нам подобаються, які ставитимуться до персоналу з повагою і прославлятимуть клуб, а не применшуватимуть його славу", — сказав один із клубних інсайдерів.

Принцеса Беатріс на вечірці в ексклюзивному клубі "Освальд" Фото: Getty Images

Александер Спенсер-Черчилль з Birley Clubs (який володіє клубом Annabel's) стоїть за програмою Legacy Membership.

Після затвердження членом виплачується разовий внесок у розмірі до 250 000 фунтів стерлінгів за довічне членство, до якого входять чоловік і дружина, а також троє дітей.

Вони не тільки отримують доступ до спеціальної клубної кімнати Legacy Room, а й користуються послугами консьєржа. Це гарантує найкращі столики в будь-якому ресторані Caprice Holdings, включно з The Ivy, Scott's і Harry's Bar.

"Ми безумовно випереджали час, коли створювали нашу систему. І це неймовірна модель, але працювати вона більше не буде. Учасники просто не витрачатимуть такі гроші на довічне членство", — каже Олександр, але зазначає, що до клубу приймають тільки правильних людей, і багатство тут відіграє другорядну роль.

У таких клубах подають бордоські вина — Châteaux Lafite Rothschild, Latour, Margaux і Haut-Brion, які отримали статус Premier Cru 1855 року, і Mouton, доданий 1973 року.

Але вина наливають у графин, щоб приховати від заздрісних сторонніх очей пляшку, зазначають інсайдери.

Утім, "правильні" люди не завжди поводяться правильно.

"Вони вважають, що якщо вони платять, то зможуть робити все, що захочуть. І що, опинившись тут, вони можуть поводитися як тварини. Я не можу передати вам стан, у якому вони залишають кімнати. Вони приїжджають зі своїми "племінницями" і витрачають усі свої гроші на секс і наркотики", — зазначає один із консьєржів закритого клубу.

Однак в ексклюзивних ресторанах Лондона, багатії витрачають гроші на дуже ексклюзивне частування.

Наприклад, Zafferano, лондонський ресторан, відзначений зіркою Мішлен, заплатив за один білий трюфель 28 тисяч фунтів, але гриб забули в холодильнику, де він згнив. 86 177 фунтів стерлінгів заплатили за пляшку односолодового віскі The Macallan Highland у 2022 році.

Ексклюзивний ресторан Zafferano

Відпустку багатії проводять на Ібіці, на Півдні Франції, на узбережжі Амальфі.

Найпрестижніший пляжний ресторан Casa Jondal пропонує ексклюзивні страви від найкращих кухарів. Столик забронювати неможливо, а обід обійдеться в 5000 євро. Але кого хвилює ця сума, коли завсідники ресторану витрачають 300 000 євро на тиждень на віллу, розташовану на власному приватному острові.

Престижний пляжний ресторан Casa Jondal

У ресторані можуть розміститися лише 18 осіб, а персонал складається з 23 осіб, але за їжу, напої та чайові доведеться заплатити ще 100 000 євро. Кухарі прилітають із Лондона, Парижа та Рима.

Але, як повідомляють інсайдери, є одна проблема, яка мучить надбагатих, — тривога про статус.

У них можуть бути сотні мільйонів у банку, льох, повний першокласних вин, колекція творів мистецтва, що змагається з галереєю Лувром, і літак із власним двоспальним ліжком. Але вони, як і раніше, живуть у постійному страху бути обійденими.

Приватні літаки в літньому таборі мільярдером Сан-Веллі Фото: Getty Images

Кимось із довшою яхтою, швидшим літаком, великим приватним островом.

"Попри всі ці гроші, вони ніколи не бувають по-справжньому щасливими. Адже десь завжди є той, кому можна позаздрити", — зазначає інсайдер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як знімають серіали про мільярдерів. "Білий лотос", "Спадкоємці" і подібні проекти дають можливість ознайомитися з життям багатіїв.