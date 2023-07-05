Подруга Мадонни розповіла про стан співачки

Напередодні артистка заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією".

Подруга Мадонни Розі О’Доннелл розповіла про стан здоровʼя співачки.

За словами американської телеведучої та комедійної акторки, Мадонні вже краще. Розі О’Доннелл поділилася архівним фото з поп-дівою та позитивною інформацією про стан здоров’я артистки після того, як вона була госпіталізована з гострою інфекцією.

Представники 64-річної Мадонни підтвердили, що вона заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією", але очікується, що вона повністю одужає.

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Розі О"Доннелл та Мадонна Фото: Скріншот

"Вона одужує вдома – вона в цілому дуже сильна", — зазначила телеведуча.

Коли інший запитав про співачку, Розі відповіла: "Вона в нормі".

Вважається, що Мадонна була оточена турботою своєї старшої дочки Лурдес, 26, а також іншими дітьми, включаючи синів Рокко, 22, і Девіда Банду, 17, яких помітили в Нью-Йорку біля квартири артистки.

Раніше стало відомо, що співачка була виписана з лікарні через кілька днів і була доставлена назад до свого будинку в Нью-Йорку на приватній машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, чому Мадонна проігнорувала ознаки своєї хвороби.

Також Фокус писав про страх рідних втратити Мадонну.