Кейт Міддлтон у синьому вбранні та кольє покійної королеви відвідала коронацію в Шотландії
Хоч коронація короля Чарльза і відбулася ще в травні, але урочистості все ще тривають. Тепер — в Единбурзі.
Король Чарльз вирушив у шотландський Единбург на церемонію, присвячену його коронації. І в соборі Святого Джайлса до нього приєдналися королева Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.
Під час історичної церемонії монарху вручили корону, державний меч і скіпетр, які складають Почесті Шотландії — коштовності корони цієї країни. Церемонія в соборі Святого Джайлса є ключовою частиною Королівського тижня, коли Чарльз і Камілла проводять кілька заходів у Шотландії.
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Вільям і Кетрін, відомі в Шотландії як герцог і герцогиня Ротсей, приєдналися до ста гостей, які були присутні на церемонії. Серед них були, як політики та представники місцевої знаті, так і відомі члени торгових домів: від бондарів до ювелірів. А також NHS Scotland, що відзначає своє 75-річчя, Всесвітня федерація Роберта Бернса, Коледж кравчинь майстрів кілта і шотландський парламент.
На церемонії, яка відбувається відповідно до історичних традицій, було кілька нововведень: виконували музичні твори, написані спеціально для цієї нагоди, псалом, який виконували гельською мовою, та використання уривків з Нового Заповіту гельською.
Для важливої події Кейт Міддлтон обрала вбрання кольору "королівський синій". Сукню-пальто від її улюбленого дизайнера Кетрін Вокер вона вже одягала раніше. Але оновила вбрання капелюшком від відомого майстра Філіпа Трейсі.
У цій сукні-пальто Кейт відвідувала службу на честь Дня Співдружності 2022 року і службу у великодню неділю цього року.
А образ доповнила перловими сережками і кольє з колекції покійної королеви Єлизавети.
Це ж перлове кольє з алмазною вставкою Кейт Міддлтон одягала на похорон королеви, щоб вшанувати її пам'ять і на похорон принца Філіпа. А раніше це ж намисто носила принцеса Діана.
У зворушливий момент Кейт і Вільям обмінялися парою жартів і розсміялися.
Утім, церемонія пройшла не надто гладко. Біля собору зібралися протестувальники з плакатами "Не мій король" і "Чарльзе, заплати податки".
Нагадаємо, на церемонії королю Чарльзу вручили новий меч, названий на честь його покійної матері — "Єлизавета".
Меч, прикрашений квітами будяка на руків'ї, важить 7,5 кг. Його довжина 1,4 метра. І його виготовлення обійшлося в 22 тисячі фунтів.