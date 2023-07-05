Мікрозелень корисна для здоров'я, проте, є нюанси - нутриціолог

"Мікрогрін" покращує здоров’я та зовнішній вигляд шкіри, а все тому, що рівень поживних речовин у цих невеличких рослинах у 40 разів вищий, ніж у звичайній зелені. Чим насправді корисна мікрозелень та яку небезпеку приховує, Фокусу розповіла нутриціолог Наталія Козак.

Звідусіль нам повідомляють про користь мікрогріну – маленьких паростків різноманітних рослин, що ніби-то мають неймовірну силу. Дійсно, користь мікрозелені в тому, що її збирають на стадії сім’ядолі, коли рослина має найбільшу кількість корисних речовин. Мікрозелень вирощують майже з усіх рослин, крім помідорів, перцю, баклажанів та картоплі, а найкориснішою вважається мікрозелень броколі, через свій виключний поживний профіль. Чим корисна мікрозелень для нашого організму розказала нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак.

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"Вітаміни, мінерали, антиоксиданти – величезний спектр міститься в порції міні-зелені. Наприклад, мікрозелень пажитнику може виступати продуктом, який сприяє профілактиці залізодефіцитній анемії. Але не все так просто. З самого початку паростки вирощували суто як прикрасу до страв. Пізніше популяризація антиоксидантних властивостей змусила нас ледве не всі підвіконня облаштувати міні-теплицями" — говорить нутриціологиня.

Дійсно, вчені вважають мікрогрін функціональним суперпродуктом через його терапевтичні властивості. Мікрогрін містить антиоксиданти, каротиноїди та фітохімічні компоненти, які здатні допомогти у лікуванні та профілактиці серцево-судинних захворювань, діабету та навіть раку.

Яка мікрозелень найкорисніша?

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Вперше мікрозелень з’явилась у 1980 роках у Сан-Франциско і спочатку це була суміш базиліку, руколи, капусти, кінзи та буряка. Тепер перелік рослин з яких можна виростити мікрозелень значно розширився.

Регулярне вживання мікрозелені поповнює наш організм поживними речовинами, сприяє зменшенню запалення в організмі. Доведено, що здорове харчування, яке включає мікрозелень, знижує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Як ми вже зазначили, найкориснішою вважається мікрозелень броколі. Вона поживніша, ніж звична нам капуста броколі. Мікрозелень броколі містить 35% білка, вітаміни А та С, а також кальцій, залізо та клітковину. Найчастіше її додають до перших страв та бутербродів для додаткового пікантного хрумкоту.

Мікрозелень руколи також не поступається складом корисних речовин. Це прекрасне джерело вітамінів, мінералів, фолієвої кислоти, міді, заліза. Вона сприяє зміцненню імунітету, тому що в складі має аскорбінову кислоту.

Мікрозелень соняха та пагонів гороху найбільш корисна для жіночого здоров’я. Сонях містить вітаміни A, B, D та E та бета-каротин, а горошок – справжній чемпіон по вмісту вітаміну С. В мікрозелені гороху в сім разів більше вітаміну С, ніж в чорниці та у вісім разів більше фолієвої кислоти, ніж у мікрогріні фасолі. Ця мікрозелень дуже корисна для шкіри та зору, завдяки великому вмісту вітамінів та каротиноїдів.

Ідеально змішувати різні види рослин, щоб отримувати максимум користі для здоров’я.

Як їсти мікрогрін?

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Мікрогрін найчастіше додають до готових страв. "Останні дослідження кажуть, що суперфуд різко втрачає свої властивості після збору врожаю, а тривале зберігання зводить користь на нуль" — зауважує Наталія Козак.

Оберіть свій улюблений смак та прикрашайте мікрозеленню бутерброди, салати, додавайте в смузі та песто – варіантів безліч, головне, щоб вам смакувало.

На що звернути увагу?

Мікрогрін не втрачає своєї популярності вже кілька років, а все через доступність та простоту вирощування. Мікрогрін можна не лише купити в супермаркеті, а виростити на власному підвіконні. Проте варто дотримуватись певних правил під час вживання мікрогріну, особливо якщо ви вирощуєте його самостійно.

"Слід сказати, що є певні труднощі із забезпеченням стерильності субстрату. Споживаючи мікрогрін прямо зі своєї грядки ми маємо шанс отримати дозу патогенів, що живе на поверхні субстрату, ґрунту. Щоб отримати максимальну користь, уникнути зараження патогенами, вибирайте активно ростучу, свіжу мікрозелень на альтернативних, безпечних субстратах" — радить нутриціологиня.

За результатами досліджень, мікрозелень може містити шкідливі мікроби, якщо її вживати в сирому вигляді. А все через вміст патогенних мікробів у ґрунті, які можуть разом із мікрозеленню потрапити до вашого організму та спричинити харчові розлади та захворювання.

Проте приготування мікрозелені зведе нанівець усі його корисні властивості, тому більшість людей все ж обирають вживати цю корисну зелень у свіжому вигляді. Щоб убезпечити себе, вживайте лише верхню частину стебла, яка росте вище ґрунту (корінці їсти не можна) та перед вживанням добре промийте мікрозелень.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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