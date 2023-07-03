Ідеальне тіло за 14 днів. 5 продуктів із високим вмістом клітковини, які допоможуть схуднути

Клітковина — важливий поживний елемент у раціоні, особливо якщо ви хочете скинути зайву вагу та поліпшити своє здоров'я.

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Дорослій людині в день необхідно близько 14 г клітковини на кожну 1000 ккал. Це приблизно 25-38 г, але це не означає, що ви не можете або не повинні вживати більше. Доведено, що вживання 30 грамів клітковини щодня допоможе вам схуднути так само ефективно, як і більш сувора дієта. Про це пише Livestrong.com.

Більшість продуктів із високим вмістом клітковини досить низькокалорійні, що допоможе вам насититися, не турбуючись про перевищення норми калорій. Ось 5 лідерів за вмістом клітковини.

Нут

Фото: Freepik

Калорій (на півсклянки): 134 / Клітковина: 6,2 грама

Нут є чудовим доповненням до раціону через його користь для вашого здоров'я. Крім того, існує безліч варіантів приготування нуту, один з яких обов'язково припаде вам до душі. Нут можна запекти і використовувати замість хрустких снеків на перекус, можна додавати в салати і рагу, а також у хумус.

Нут багатий на вітаміни та мікроелементи, такі як цинк, залізо, фосфор, магній, калій, мідь і багато інших. Дослідження показують, що люди, які регулярно споживають нут, вдвічі рідше страждають від ожиріння.

У нуту низький глікемічний індекс, а це означає, що він містить більше клітковини та жиру, повільніше засвоюється й перетравлюється, що допомагає вам довше залишатися ситим і рідше переїдати. Дослідження, проведене в журналі "Nutrition" за серпень 2020 року, показує, що, оскільки перекуси можуть становити майже 24% ваших щоденних калорій, перекус на основі нуту є чудовим варіантом.

Груші

Фото: Pixabay

Калорій (1 середня): 101 / Клітковина: 5,5 грам

Груші багаті антиоксидантами і сповнені води, що допомагає підтримувати водний баланс та відчуття ситості. Згідно з дослідженням Nutrients, проведеним у серпні 2019 року, було виявлено, що вживання в їжу продуктів, багатих на H2O, значною мірою сприяє споживанню води загалом і може мати позитивний вплив на склад тіла.

Часто, коли ви не допиваєте норму води, то плутаєте спрагу з голодом. Якщо це так, то перед тим, як зупинитися на якомусь калорійному перекусі, з'їжте фрукт із високим вмістом рідини, наприклад, — грушу.

Грушу можна їсти свіжою, додавати в салат, смузі або запікати.

Малина

Фото: Pexels

Калорії (1 чашка): 64 калорії / Клітковина: 8 грам

Ви хочете багато клітковини і мало калорій? Малина — незамінний продукт для тих, хто хоче схуднути. Малина може похвалитися значною кількістю клітковини для таких маленьких ягід.

Вживання фруктів уже давно асоціюється з підтриманням здорової ваги. Хоча фрукти сповнені простих цукрів (а не доданого цукру) вони борються з ожирінням та рекомендуються до вживання тим, хто хоче схуднути.

Суміш протизапальних антиоксидантів, високий вміст води та клітковини в малині робить її супер ягодою. Ви можете насолоджуватися нею в сирому вигляді, змішувати зі смузі (свіжу або заморожену) або додавати в улюблену вівсянку, щоб отримати ще більше клітковини.

Попкорн

Фото: Pexels

Калорії (4 склянки): 122 / Клітковина: 4,8 грама

Попкорн — це здоровий вибір для перекусу, у тому разі, якщо до нього нічого не додавати (не сплутайте його з попкорном, який продається в кінотеатрі).

"Чистий" попкорн — гарний вибір для схуднення, тому що він містить тонну об'єму на порцію, яка допоможе вам залишатися ситим протягом тривалого періоду часу.

Однак вам не обов'язково їсти його зовсім без нічого. Збризніть попкорн невеликою кількістю оливкової олії та використовуйте спеції. Кріп і часник, перець чилі та лайм або розмарин і базилік — усе це комбінації, які можуть перетворити звичайний попкорн на чудові ласощі, не додаючи зайвих калорій.

Апельсини

Фото: Pixabay

Калорій (1 середній): 69 / Клітковина: 3,6 грама

Апельсини доводять, що їсти фрукт цілим, як правило, краще, ніж просто пити сік, адже клітковина міститься саме в м'якоті апельсина. Апельсини — чудовий спосіб отримати клітковину в будь-який час доби. Вони не потребують охолодження і неймовірно портативні, що робить їх ідеальним перекусом у дорозі.

Апельсини ідеально підходять для перекусів завдяки розділеним на порції часточкам. Їх також можна нарізати та додавати практично до всього, включно з вівсянкою, салатами і навіть такими стравами, як смажена брюссельська капуста.

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Раніше Фокус писав про те, що персики можуть прискорити втрату ваги, поліпшити стан шкіри і вивести токсини з організму.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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