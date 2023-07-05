Гайді Клум прийшла на модний показ у дивній сукні-купальнику

50-річна супермодель сходила на показ свого друга Жана-Поля Готьє в Парижі.

Гайді Клум чудово проводить час у Парижі. Вона встигла опублікувати кілька відвертих знімків зі свого номера, а потім вирушила на показ Жана-Поля Готьє в пікантній сукні. Про це пише Daily Mail.

50-річна німецька ведуча, яка може похвалитися 23,6 мільйонами підписників у соціальних мережах, спочатку продемонструвала свою бездоганну фігуру в паризькому номері готелю, прикрившись лише плакатом Паризького тижня моди.

Гайді Клум у Парижі

А потім модель обрала дуже відверту і дивну сукню для модного показу.

Гайді Клум та її сукня-купальник Фото: Getty Images

Вбрання являло собою сукню, яка наполовину була купальником. Образ супермодель доповнила відкритими чорними босоніжками.

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Гайді Клум та її сукня-купальник

А сам показ Готьє, гостею якого стала Гайді та інші селебріті, був справжньою сенсацією.

Відтоді як Жан-Поль Готьє вибрав новий формат роботи з кутюрною колекцією і щосезону запрошує дизайнерів для переосмислення власних архівів, покази стали ще більш захопливими.

Для створення кутюрної колекції осінь-зима 2023 Jean Paul Gaultier Готьє покликав Жюльєна Доссена, який зараз працює на Paco Rabanne.

Доссен віддав належне класичним моделям Готьє: "голим сукням", конусоподібним бюстгальтерам та іншим знаковим речам, але доповнив їх ланцюжками і кольчугами в стилі Рабанна.

Показ Жана-Поля Готьє

Були й цитати з фільму "П'ятий елемент", адже для цієї культової картини Люка Бессона Готьє створював вбрання. Наприклад, оксамитову сукню зі спущеною лінією плечей у червоних трояндах. Оригінальне вбрання носив Рубі Род, якого грав Кріс Такер.

Відкривала показ Наталія Водянова, а закривала — супермодель Летиція Каста.

Гайді стала почесною гостею показу, як і сам Готьє — фіналу 18-го сезону спін-оффу реаліті-конкурсу Гайді "Наступна топмодель Німеччини", що транслювався 16 червня на каналі ProSieben.

Нагадаємо, раніше, на Каннському кінофестивалі Гайді Клум теж з'явилася в дивній відвертій сукні з глибокими вирізами на грудях. Яскравий жовтий колір і оригінальні драпірування не врятували становища.