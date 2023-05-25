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Стиль життя Каннський кінофестиваль 2023

Сальма Гаєк у списку. Модні експерти обрали найвідвертіші декольте Каннського кінофестивалю

Сальма Гаєк, канни 2023, канський кінофестиваль
Фото: Getty Images | Сальма Гаєк на червоній доріжці кінофестивалю Канна

Кінофестиваль добігає кінця, і модні критики починають підбивати підсумки.

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Каннський кінофестиваль має бути присвячений кіно. Однак на червону доріжку виходять селебріті та акторки, які ретельно обирали вбрання, тож модна битва неминуча. Кінофестиваль у Каннах завершиться 27 травня, але модні експерти вже почали обирати найглибші декольте 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Господиня шоу America's Got Talent та супермодель Хайді Клум обрала дуже відверту сукню з вирізами, яка відкривала більше, ніж закривала. Думки критиків розділилися: деяким здалося, що сукня лише прикрасила Клум, а її вважали його надто несмачним.

Хайді Клум, канни 2023 Fullscreen
Хайді Клум та її яскрава сукня
Фото: Instagram @gabrieledimartino

Зірка "Фріди" Сальма Хайєк обрала пурпурову сукню з дуже глибоким вирізом від Alexander McQueen на прем'єру "Вбивць квіткового місяця". І виглядала бездоганно.

Франсуа-Анрі Піно, Сальма Гаєк, канни 2023 Fullscreen
Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно
Фото: Getty Images

А модель Алессандра Амборсіо одягла сукню з капюшоном та доповнила образ масивними прикрасами, з'явившись на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" у перший день Каннського кінофестивалю.

Алессандра Амбросіо, канни 2023 Fullscreen
Алессандра Амбросіо
Фото: Getty Images

А Кетрін Зета-Джонс вразила своїм яскраво-червоним вбранням від Elie Saab. Її чоловік, актор Майкл Дуглас, отримав цьогорічну почесну Пальмову гілку.

кетрін зета джонс, канни 2023 Fullscreen
Кетрін Зета-Джонс із сім'єю
Фото: Getty Images

Але всіх затьмарила модель Vogue Ірина Шейк, яка спочатку обрала темно-синю сукню від Giorgio Armani Privé.

ірина шейк, риккардо тиші, канни 2023 Fullscreen
Ірина Шейк та Ріккардо Тиші
Фото: irina shayk/instagram

А потім з'явилася у вбранні, яке складалося з перехрещених ременів на грудях та довгій спідниці. Це вбрання від нігерійського бренду Mowalola Ogunlesi, Ірина обрала, тому що, як вона зізналася пізніше, вона намагається підтримувати молодих дизайнерів і їй здалося, що це вбрання ідеально виглядатиме на ній.

ірина шейк, риккардо тиші, канни 2023 Fullscreen
Ірина Шейк
Фото: Getty

Втім, пізніше вона з'явилася на вечірці в Каннах просто в спідній білизні, мабуть, втомившись вибирати вбрання.

ірина шейк, риккардо тиші, канни 2023 Fullscreen
Ірина Шейк на вечірці у Каннах 2023
Фото: Getty Images

До списку потрапила і зірка "Ейфорії" Сідні Суїні, яка після гучного серіалу явно закохалася у стиль 1950-х, який віддавала перевагу її героїні в серіалі.

Сідні Суїні в Каннах

Але перше місце за відверту сукню отримала Джулія Фокс. Колишня дівчина Каньє Веста, як і Шейк, любить вбрання від дизайнерів-початківців, так що на вечірку в Каннах вона прийшла в абсолютно прозорому корсеті від Cameron Hancock, який зовсім не приховував її оголених грудей, а також одягла об'ємну спідницю від Sang Studio.

Джулія Фокс, прозорий корсет Fullscreen
Джулія Фокс та її прозорий корсет
Фото: Getty

Після Джулія вийшла на червону доріжку у двох вбраннях із целофану, але прозорий корсет точно вразив модних критиків.

Нагадаємо, цього року Каннський кінофестиваль відвідав і Леонардо ДіКапріо, який виконав головну роль у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". На одній із вечірок його помітили в оточенні жінок.