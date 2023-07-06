Шакіра викликала фурор у вбранні з гігантськими тривимірними літерами "NO"

Зірка сцени, здається, залишила натяк своїм яскравим образом.

46-річна колумбійська співачка Шакіра ефектно з'явилася на Тижні моди в Парижі, відвідавши показ Viktor&Rolf у химерному вбранні з натяком. Про це пише PageSix.

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Суперзірка поп-музики була одягнена в біле пальто, прикрашене одним словом, написаним гігантськими тривимірними літерами "NO". Свій ефектний образ мати двох дітей доповнила золотистими босоніжками на шпильці, сумочкою перламутрового кольору і сонцезахисними окулярами.

Багато шанувальників запідозрили, що Шакіра надсилає вельми нетонке послання своєму колишньому бойфренду Жерару Піке, від якого у неї двоє синів. 46-річна співачка і 36-річний іспанський футболіст розлучилися в червні 2022 року після більш ніж десяти років спільного життя. І відтоді їхнє скандальне розставання не сходить із заголовків.

У січні джерела повідомили, що Шакіра була "спустошена", дізнавшись, що роман Піке з Кларою Чіа Марті триває "набагато довше, ніж вона собі уявляла". За словами джерел із близького оточення футболіста, зараз Піке готується до весілля з 24-річною моделлю.

Нагадаємо, як Шакіра дізналася про зради Жерара Піке.

Також Фокус писав про найромантичніший вчинок Шакіри під час стосунків із Жераром Піке.