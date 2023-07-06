Принцеса Діана — єдина людина, яка могла би помирити Гаррі та Вільяма, — експерт

Останніми роками сини короля Чарльза ІІІ все більше віддаляються одне від одного.

Стало відомо, хто міг би примирити принца Гаррі та принца Вільяма. Про це пише Daily Mail.

Королівська експертка заявила, що покійна принцеса Діана була "єдиною людиною", яка могла допомогти налагодити розбіжності між 38-річним принцом Гаррі та його братом, 41-річним принцом Вільямом.

Колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд стверджувала, що двоє синів "значили все" для принцеси, яка трагічно загинула після автомобільної аварії в Парижі в 1997 році.

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"Діана була абсолютно відданою матір’ю, і її сини означали для неї все", — сказала Бонд.

Принцеса Діана у 1990 році Фото: Getty Images

"Я впевнена, що її найбільшим бажанням було б знову обійняти своїх хлопців і знайти спосіб вирішити розрив між ними", — продовжила Бонд. "Якби хтось міг розібратися, це була б Діана".

Вона також розповіла виданню більше про стиль виховання Діани, зазначивши, що вона давала хлопчикам багато "любові та обіймів".

Протягом останніх кількох років стосунки принца Гаррі та його брата були досить напруженими, особливо після виходу в січні 2023 мемуарів Гаррі "Spare", у яких він детально описав бійку з братом восени 2019 року.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл перебувають в "епосі провалу".

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