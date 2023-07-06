Джекі Чана розкритикували за те, що він відрікся від своєї дочки-лесбіянки

Етта народилася від позашлюбного зв'язку актора з королевою краси Елейн У Цілі.

69-річний Джекі Чан зазнав критики після того, як зворушливе відео з його нового фільму "Поїздка" стало вірусним. У ньому Джекі плаче, обіймаючи свою кіношну доньку. І спочатку фанати були дуже зворушені, поки їм не нагадали, що Чан покинув свою доньку Етту, коли вона почала зустрічатися з дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Сцена з фільму "Поїздка" зображує Чана, який грає роль відставного каскадера. В одному з епізодів він плаче, спостерігаючи за кадрами своїх старих фільмів разом із дочкою. Її грає актриса Лю Хаоцунь.

У якийсь момент вона запитує: "Тобі було боляче?", а він відповідає: "Дуже". Дівчина каже: "Тату, ти приголомшливий", і вони почали плакати й обійматися.

Той самий ролик із фільму

Підписники були зворушені, адже сюжет фільму багато в чому перегукується з кар'єрою Джекі Чана, який почав зніматися в 1962 році. Актор розповідав, що за свою кар'єру отримав тисячі травм.

"У мене проламаний череп, тричі перебитий ніс, був перелом коліна, одного плеча і вивих іншого, вивих грудини, таза, множинні травми спини, зокрема з переломом хребців. Про такі дрібниці, як вибиті зуби, зламані пальці та ребра, я й не кажу", — зізнавався Джекі Чан в інтерв'ю.

"Джекі Чан і його дочка плачуть під час перегляду деяких сцен з його старих фільмів — це найзворушливіше, що ви побачите сьогодні", — написав один з користувачів. Але коли відео стало вірусним, з'ясувалося, що сімейне життя зірки "Години Пік" далеке від екранної ідилії.

Виявилося, що він не спілкується зі своєю донькою-лесбійкою Еттою У Чжолінь (інший варіант написання її прізвища Нг Чок Лам). Про це говорила сама дівчина, опублікувавши 2017 року відео зі своєю дівчиною.

Вона написала: "Привіт, я дочка Джекі Чана, а це моя дівчина Енді. Ми були бездомними протягом місяця через гомофобних батьків. Ми практично спали під мостом. Я попросила допомоги у всіх своїх друзів. Я попросила всю свою сім'ю про допомогу. Усі просто продовжують посилати нас у притулки, де, як вони знають, нас розділять".

Етта та її дружина Енді Отем Фото: Instagram andiautumn

Далі Енді сказала, що друзі перестали відповідати на її телефонні дзвінки. Після ситуація налагодилася і дівчата одружилися 2018 року в Канаді.

Сам Джекі Чан писав про свою доньку Етту у своїх мемуарах "Ніколи не дорослішай", зазначивши, що не спілкувався з нею через її матір. А потім зазначив, що "вибачився перед своєю дружиною і сином Джейсі".

Сама Етта того ж року говорила, що Чан ніколи не брав участі в її вихованні.

"Він мій біологічний батько, але його немає в моєму житті. Я ніколи не вважатиму його батьком. Поки зі мною моя мати, мені не потрібен батько", — говорила Етта.

Нагадаємо, Джекі Чан Одружений з 1982 року одружений з тайванською акторкою Лінь Фенцзяо (Лам Фунгю на кантонському діалекті). У них є спільний син Чан Цзумін (Джейсі Чан), який також став актором.

Етта народилася від позашлюбного зв'язку Джекі з королевою краси Елейн У Цілі. Джекі кинув її матір 1999 року, коли дізнався про вагітність. Пізніше він визнав дитину, але не спілкувався з нею.

А в інтерв'ю заявив, що його роман з Елейн був "моментом пристрасті". "Я не святий. Я зробив щось не так. Я зробив те, що зробили багато чоловіків у світі. Можливо, це був момент пристрасті", — розповідав актор.

Нагадаємо, два роки тому Джекі Чан, який завжди критикував компартію Китаю, раптово заявив про свою підтримку комуністів і виявив бажання стати її членом.