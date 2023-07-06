Ельза Госк демонструє свою підтягнуту фігуру в металевому бікіні

Знаменита модель позувала в кількох образах для гарячих знімків.

34-річна шведська модель і екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк продемонструвала свою підтягнуту фігуру в крихітному бікіні, позуючи для розкішних знімків на Ібіці.

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Перший образ знаменитості — фіолетове металеве бікіні I.AM.GIA 'Alohi' з двох частин, срібні туфлі на підборах і сумочка Louis Vuitton. Її коротке світле волосся було зібране у два хвости, брови знебарвлені, а макіяж зроблений з акцентом на губи.

Ельза Госк Фото: Instagram @hoskelsa

Потім вона позувала на водному мотоциклі в обтислому білому бікіні і стильних чоботях до колін. Ельза носила бездоганний гламурний макіяж під масивними сонцезахисними окулярами.

Ельза Госк Фото: Instagram @hoskelsa Ельза Госк Фото: Instagram @hoskelsa

Ельза була ангелом-резидентом Victoria's Secret Fashion Show з 2011 по 2018 рік. Її модельна кар'єра стрімко зростала після того, як вона працювала зі всесвітньо відомим брендом спідньої білизни. Госк позувала для великих брендів і дизайнерів, таких як Dolce & Gabbana, Dior, Moschino, Jean Paul Gaultier і багатьох інших.

Красуня-блондинка також є модним підприємцем. У 2022 році Ельза запустила свою першу лінію одягу Helsa Studio. Пізніше у своїх соцмережах вона з гордістю розповіла, що магазин FWRD стане першою вітриною, де покупці зможуть особисто придбати товари Helsa.

Раніше Фокус писав, що Ельза Госк з'явилася в сукні з оптичною ілюзією на Каннському кінофестивалі.