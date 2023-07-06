Джаред Лето проводить час на яхті з моделлю (фото)

Американська зірка активно відпочиває в Іспанії, керуючи водним транспортним засобом.

51-річний американський актор та музикант Джаред Лето проводить час на Ібіці, Іспанія. Про це пише Daily Mail.

Лето був у червоній сорочці та жовтих шортах, а також у стильних аксесуарах, включаючи сонцезахисні окуляри та підвіски. Волосся знаменитості було розпущене.

Тим часом його супутниця, модель Керол Мендес, вразила бежевим топом у поєднанні зі штанами з вирізаною бахромою, коли вона зійшла з яхти. Її довге густе волосся було розпущене, а до літнього образу Керол додала сонцезахисні окуляри.

Джареда також бачили на борту водного мотоцикла. Він вправно керував транспортним засобом перед тим, як відправитися в місцевий ресторан.

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Джаред Лето останнім часто зʼявляється на публіці з різними жінками, офіційно не коментуючи статус свого особистого життя.

Нагадаємо, 51-річний Джаред Лето в новому образі зʼявився на модному показі.

Також Фокус писав про появу на публіці Джареда Лето з новою дівчиною.