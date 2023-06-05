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Джаред Лето вперше з'явився на публіці із новою дівчиною (фото)

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Фото: Getty Images | Джаред Лето

Джареда Лето помітили у Берліні, куди він прилетів дати концерт.

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51-річного американського актора та музиканта Джареда Лето було помічено з новою подругою, 27-річною моделлю Тет Тінн. Пару бачили у Берліні у вихідні. Про це пише Daily Mail.

Джаред, який одягнувся як кішка Карла Лагерфельда на Met Gala 2023, вийшов з машини біля готелю. Поруч із ним була модель з М'янми. За чутками, вони перебувають у відносинах і це їхня перша спільна поява на публіці.

Фронтмен гурту 30 Seconds to Mars був одягнений у чорні джинси та велику чорну футболку з написом "Увірвався у Флориду". Він також носив сумку через плече з логотипом своєї групи та рожеву кепку.

Модель продемонструвала свої підтягнуті ноги у кремовому трикотажній мінісукні з вирізом у формі серця. Свій образ вона доповнила парою чорних чобіт-козаків та закуталася у великий коричневий кардиган. Темне волосся Тінн зібрала у високий хвіст і доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами.

Заселившись у готель, пара вирушила на прогулянку містом.

Тет, відома під псевдонімом Beauty, знялася у кліпі на останній кліп Stuck групи 30 Seconds to Mars.

"Народжена в М'янмі, красивій країні, яка роздирається війною в розпал жорстокого конфлікту, Beauty принесла з собою елегантність, витонченість і серйозність, які допомогли зробити відео ще більш особливим. Ще раз спасибі всім, хто так старанно працював і так багато віддав цьому проекту", — написав Лето.

Раніше Фокус писав, що Лето зіграє знаменитого модельєра Карла Лагерфельда у новому фільмі.