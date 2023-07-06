Мері, кронпринцеса Данії, показала ідеальну фігуру в купальнику

50-річна дружина наслідного принца Фредеріка мала просто приголомшливий вигляд у лаконічному купальнику за 245 доларів.

Кронпринцеса Мері, дружина спадкоємця данського престолу кронпринца Фредеріка і невістка королеви Данії Маргрете II, має чудовий вигляд. Але, відпочиваючи на Ібіці, вона з'явилася в купальнику і вразила своєю фігурою. Про це пише Daily Mail.

Мати чотирьох дітей обрала для відпочинку на яхті лаконічний цілісний купальник темно-зеленого кольору за 245 доларів від данського бренду Copenhagen Cartel.

Цей купальник вочевидь її улюблений, тому що в ньому ж вона відпочивала на пляжі Палм-Біч у Сіднеї в грудні 2022 року.

Наразі Мері та Фредерік відпочиває від королівських обов'язків зі своїми чотирма дітьми: принцом Крістіаном, 17 років, принцесою Ізабеллою, 16 років, а також 12-річними двійнятами Вінсентом і Йозефіною.

Але на яхту вони вирушили тільки вдвох і з ще однією парою. Фредерік і Мері чудово проводили час. Вони плавали, базікали і сміялися.

Опинившись на березі, Мері одягла яскраво-жовту сорочку на ґудзиках і шорти кольору хакі, а Фредерік одягнув синю футболку разом із шортами.

Кронпринцеса доповнила образ золотими намистами і сумочкою від бренду Jerome Dreyfuss за 256 доларів.

Раніше старший син Мері та Фредеріка шокував королівських шанувальників сміливою заявою напередодні свого 18-річчя.

Молодий принц, який святкує свій день народження 15 жовтня, заявив, що порушить протокол, відмовившись від королівського утримання і зосередиться на своїй освіті.

Діти принца Фредеріка і принцеси Мері

Хоча майбутній король Данії має право на державне фінансування після досягнення повноліття, він не буде приймати платежі.

У заяві на сторінці Королівського дому в Instagram йдеться: "Головним пріоритетом принца Крістіана в наступному році буде завершення старшої середньої освіти. Таким чином, з Державним міністерством було погоджено, що підтримка в данському парламенті закону про щорічну пенсію буде запитуватися тільки тоді, коли принцу виповниться 21 рік".

Наприкінці заяви йдеться, що Крістіан не братиме участі в публічних виступах.

Хоча він багато разів з'являвся на публіці разом зі своїми батьками, братами і сестрами, Крістіан ще не є повноправним членом королівської сім'ї.

Нагадаємо, раніше королева Маргрете відсвяткувала свій день народження в оточенні всіх своїх онуків. Хоч від початку цього року діти її молодшого сина Йоахіма позбулися титулів принців і принцес і образилися на бабусю.