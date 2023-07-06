Масивні банти та оптичні ілюзії. Чим вразила нова колекція Viktor&Rolf

Уже 30 років голландський модний дім кидає виклик упередженням моди та намагається подолати розрив між модою та мистецтвом.

Дім моди Viktor&Rolf представив нову кутюрну колекцію осінь-зима 2023-24 під час Тижня моди в Парижі. Фокус розповідає, чим вразило шоу голландського авангардного бренду, заснованого у 1993 році.

"Батьками" Viktor & Rolf стали модельєри Віктор Горстінг та Рольф Снурен. Уже 30 років вони намагаються кинути виклик упередженням моди та подолати розрив між модою та мистецтвом.

5 липня 2023 року модний дім, який був заснований у Парижі, представив нову колекцію. Оскільки це був Міжнародний день бікіні, вбрання бренду було показане відповідне.

"З нашою новою колекцією Haute Couture Autumn/Winter'23 "Embodiment" Viktor&Rolf святкує 30 років концептуального гламуру, ефектної краси та провокаційного кутюру в неочікуваних способах", — зазначили представники бренду.

Втім, родзинкою показу став перформанс, у якому продемонстрували "емоційний багаж жінки", яка несе за собою чоловіків, котрі були в її житті та повпливали на нього.

А головним вбранням показу став купальник та його варіації на літо 2023. Практично всі боді та купальники були декоровані бантами, об'ємними 3D-написами, рюшами, квітами тощо.

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Кілька купальників також були поєднані з "емоційним багажем", повʼязаним з чоловіками. Моделі виносили на собі артобʼєкти у вигляді чоловічих костюмів.

Не обійшлося і без оптичних ілюзій, притаманних голландському бренду. Одна з моделей продемонструвала ніжно-рожевий суцільний купальник, який наче в повітрі повис біля неї в той час, коли сама модель одягнута в бежеве боді.

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Продовжили показ шовкові купальники та вбрання з масивними словами "Ні", "Я бажаю тобі всього найкращого", "Мрій".

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Зокрема було багато бантів та яскравих відтінків.

Серед зіркових гостей показу були модель Емілі Ратаковскі, співачка Шакіра та Камілла Кабельйо.

Колумбійська зірка сцени Шакіра вразила своїм образом з гігантськими тривимірними літерами "Ні". Фанати артистки запідозрили, що таким чином Шакіра натякає своєму колишньому коханому, іспанському футболісту Жерару Піке, на неможливість їхнього примирення.

Зіркові гості показу Viktor&Rolf

Емілі Ратаковскі прибула на модну подію у столиці Франції в легкій літній сукні з глибоким декольте. Волосся зірка подіумів залишила розпущеним, додавши до образу сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Самі ж "винуватці" події, Віктор та Рольф, вийшли на подіум наприкінці показу. Вони були одягнуті в класичні чорні костюми з білими сорочками та метеликами.

Віктор Горстінг та Рольф Снурен Фото: Getty Images

Нагадаємо, шведська модель Ельза Госк продемонструвала на публіці сукню-оптичну ілюзію від бренду Viktor&Rolf.

Також Фокус писав про нову колекцію Chanel, на яку надихнула колишня кохана Джонні Деппа, французька співачка та акторка Ванесса Параді.