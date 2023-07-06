Масивні банти та оптичні ілюзії. Чим вразила нова колекція Viktor&Rolf
Уже 30 років голландський модний дім кидає виклик упередженням моди та намагається подолати розрив між модою та мистецтвом.
Дім моди Viktor&Rolf представив нову кутюрну колекцію осінь-зима 2023-24 під час Тижня моди в Парижі. Фокус розповідає, чим вразило шоу голландського авангардного бренду, заснованого у 1993 році.
"Батьками" Viktor & Rolf стали модельєри Віктор Горстінг та Рольф Снурен. Уже 30 років вони намагаються кинути виклик упередженням моди та подолати розрив між модою та мистецтвом.
5 липня 2023 року модний дім, який був заснований у Парижі, представив нову колекцію. Оскільки це був Міжнародний день бікіні, вбрання бренду було показане відповідне.
"З нашою новою колекцією Haute Couture Autumn/Winter'23 "Embodiment" Viktor&Rolf святкує 30 років концептуального гламуру, ефектної краси та провокаційного кутюру в неочікуваних способах", — зазначили представники бренду.
Втім, родзинкою показу став перформанс, у якому продемонстрували "емоційний багаж жінки", яка несе за собою чоловіків, котрі були в її житті та повпливали на нього.
А головним вбранням показу став купальник та його варіації на літо 2023. Практично всі боді та купальники були декоровані бантами, об'ємними 3D-написами, рюшами, квітами тощо.
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Кілька купальників також були поєднані з "емоційним багажем", повʼязаним з чоловіками. Моделі виносили на собі артобʼєкти у вигляді чоловічих костюмів.
Не обійшлося і без оптичних ілюзій, притаманних голландському бренду. Одна з моделей продемонструвала ніжно-рожевий суцільний купальник, який наче в повітрі повис біля неї в той час, коли сама модель одягнута в бежеве боді.
Продовжили показ шовкові купальники та вбрання з масивними словами "Ні", "Я бажаю тобі всього найкращого", "Мрій".
Зокрема було багато бантів та яскравих відтінків.
Серед зіркових гостей показу були модель Емілі Ратаковскі, співачка Шакіра та Камілла Кабельйо.
Колумбійська зірка сцени Шакіра вразила своїм образом з гігантськими тривимірними літерами "Ні". Фанати артистки запідозрили, що таким чином Шакіра натякає своєму колишньому коханому, іспанському футболісту Жерару Піке, на неможливість їхнього примирення.
Емілі Ратаковскі прибула на модну подію у столиці Франції в легкій літній сукні з глибоким декольте. Волосся зірка подіумів залишила розпущеним, додавши до образу сонцезахисні окуляри.
Самі ж "винуватці" події, Віктор та Рольф, вийшли на подіум наприкінці показу. Вони були одягнуті в класичні чорні костюми з білими сорочками та метеликами.
Нагадаємо, шведська модель Ельза Госк продемонструвала на публіці сукню-оптичну ілюзію від бренду Viktor&Rolf.
Також Фокус писав про нову колекцію Chanel, на яку надихнула колишня кохана Джонні Деппа, французька співачка та акторка Ванесса Параді.