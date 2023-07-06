На показі Valentino Кайя Гербер продемонструвала вічний тренд (відео)

Ансамбль тільки на перший погляд здається простим.

21-річна донька супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, яка впевнено йде стопами матері, підкорюючи модний Олімп, відкрила показ Valentino Couture осінь-зима 2023-2024 в Парижі та продемонструвала класичний образ, який ніколи не виходить з моди. Судячи з того, що найкращі світові будинки моди знову взялися за нього, забуття в найближчій перспективі йому точно не загрожує.

Дівчина вийшла на подіум у білосніжній чоловічій сорочці оверсайз, накинутій на голе тіло і заправленій у широкі довгі джинси з темного деніму з низькою посадкою. Образ вона доповнила великими сережками-люстрами і сріблястими босоніжками з бантом.

Біла сорочка і джинси, на думку переважної більшості стилістів, — базові речі в будь-якому жіночому гардеробі. Ця двійка однаково ідеально підходить як для роботи в офісі, так і для прогулянки з друзями. Її можна урізноманітнити за допомогою аксесуарів і прикрас.

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