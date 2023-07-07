Були втрачені 200 років: два портрети Рембрандта продали за рекордну суму

Портрети Яна Віллемса ван дер Плюма і його дружини Яапген Карелс датуються 1635 роком.

Учора на аукціоні Christie's Old Masters було продано два унікальних полотна. Невеликі портрети Ван дер Плюма і його дружини 200 років перебували в приватній колекції і ніколи не виставлялися на публіку. Про це пише Daily Mail.

За портрети виручили рекордні 11,2 мільйона фунтів стерлінгів. Це були останні портрети пензля Рембрандта, які перебували в приватних руках.

Про зображених на портретах відомо небагато. Ван дер Плюм був багатим купцем і видною фігурою в Лейдені. Його син Домінік одружився з донькою дядька Рембрандта.

Аукціон Christie's Old Masters

Портрети датуються 1635 роком. Вони були приховані від сторонніх очей протягом майже 200 років, коли їх востаннє було продано з молотка на британському аукціонному домі 1824 року.

Картини олією овальної форми були виявлені Генрі Петтіфером, заступником голови Christie's International з картин старих майстрів, під час оцінки приватної колекції творів мистецтва сім'ї.

Портрети пензля Рембрандта Фото: Getty Images

Він сказав, що знахідка була "одним із найзахопливіших відкриттів, які ми зробили в галузі старих майстрів за останні роки".

"Родині сподобалися картини, але вони ніколи не були впевнені, що це роботи Рембрандта, і ніколи не цікавилися цим. Вони просто насолоджувалися своєю колекцією і про картини ніхто не знав", — зазначив Генрі.

Два портрети вивчали протягом двох років, перш ніж вчені з Рейксмузеуму в Нідерландах на початку цього року підтвердили, що це робота Рембрандта.

"Картини повністю були відсутні в списках творів Рембрандта 19-го і 20-го століть, що було екстраординарно. У портретах є близькість і гідність. Вони незвичайні. Перед продажем їхня оціночна вартість становила від 5 до 8 мільйонів фунтів стерлінгів", — сказав експерт.

Рекордною ціною для картини Рембрандта на аукціоні став "Портрет чоловіка", проданий на аукціоні Christie's 2009 року за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Минулого місяця картину Рембрандта "Прапороносець" презентували в Рейксмузеумі після гранту в розмірі 150 мільйонів євро від уряду Нідерландів і ще 25 мільйонів євро від Асоціації Рембрандта і Фонду Рейксмузеуму.

Вважається, що це остання велика робота Рембрандта, що надійшла до державного музею від приватних власників.

Рембрандт ван Рейн — один із найпопулярніших нідерландських художників. За своє життя він створив близько 340 робіт. У музеях і галереях Нідерландів зберігаються 44 роботи майстра, 22 з яких — у Рейксмузеумі.

Нагадаємо, раніше на аукціоні було продано останній портрет, написаний Густавом Клімтом.