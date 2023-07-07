Одяг для спадкоємців або стиль Old money . Розбираємося в популярному модному тренді 2023 року

Стиль, який тонко і витримано сигналізує про багатство, навіть якщо у людини немає наміру його демонструвати.

Останнім часом у соціальних мережах набирають обертів обговорення і поради про те, як одягатися відповідно до "естетики старих грошей". Поряд з тим, що багато хто став надихатися стилем і концепцією образів Old money, виникло питання дискусії щодо фактичного сенсу "старих грошей".

У цьому матеріалі ми розбираємося, звідки взявся цей термін і як він інтерпретується сьогодні, а також наведемо приклади одягу, що часто асоціюється з цим визначенням. За матеріалами careofcarl.

Що означає вираз "естетика старі гроші"/Old money?

Термін "старі гроші" відноситься до окремих осіб і родин, які мали значні статки впродовж кількох поколінь. Народжені в багатстві, спадкоємці часто вважалися консервативними і традиційними людьми, які цінують аристократичний спосіб життя, що складається з простоти і елегантності, а не багатства і хвастощів.

Критерії стилю "старі гроші"

Крім доступу до привілейованих можливостей і зв'язків, у них є перевага в тому, що їм не потрібно турбуватися про те, що їхній одяг або смак вийдуть з моди, оскільки люди зі старими грошима традиційно дотримуються позачасового і класичного стилю. Вони вважають за краще носити високоякісний одяг із тонких матеріалів. Зазвичай представники стану віддають перевагу стриманим кольорам і принтам, уникаючи модного одягу з логотипами.

Цей стиль у багатьох ключових кодах нагадує стиль преппі, але Old money набагато більш стриманий з точки зору кольору і принтів. Хтось носить дорогий, але стриманий одяг, який тонко і витримано сигналізує про багатство, навіть якщо в людини немає наміру цим хвалитися.

Чоловіків часто можна побачити в костюмах або блейзерах класичних кольорів, таких як темно-синій, сірий або коричневий. Оксфордські та лляні сорочки класичних кольорів, таких як білий або світло-блакитний, зі светром косого в'язання, накинутим на плечі. Взуття часто з високоякісної шкіри, наприклад, оксфорди або мокасини. Замість джинсів зазвичай надягають штани чінос і костюмні штани.

Стиль також має відмінності залежно від того, в якій частині світу ми перебуваємо. У США Old Money більше схожий на стриманий охайний стиль, щось із того, що носять, наприклад, Чак і Нейт у серіалі "Пліткарка". У Великій Британії ми бачимо більше курток Barbour і взуття ручної роботи найвищої якості. Якщо вам подобається естетика і ви шукаєте людей, чий стиль одягу може вас надихнути, персонажі "Корони", принц Гаррі і його мати, принцеса Діана.

Принці Гаррі та Вільям Фото: Getty Images

"Старі гроші" — спірний термін і тренд?

У соцмережах і на різних форумах точаться дискусії про те, чи можна називати свій стиль Old Money, якщо людина не належить до зазначеної категорії.

Дехто стверджує, що "старі гроші" — це насправді стиль життя і спадок, а не стиль одягу. Імовірно, це явище можна порівняти з тим, коли після перегляду Єллоустоунського серіалу містянам раптом хочеться вдягнутися як ковбої, навіть якщо вони жодного разу не ступали на ранчо, — як така собі зворотна культурна апропріація.

Принцеса Діана в улюбленому джемпері з чорною овечкою Фото: Getty Images

Дехто стверджує, що якщо ви родом із, образно кажучи, "старих грошей", то в основі лежить джентльменство, що містить смиренність, увічливість і невибагливість — такий самий і стиль одягу. Таким чином, немає сенсу сигналізувати про багатство, одягаючи дорогий одяг. Це радше те, що пронизує весь спосіб життя і відбувається природно. Усе інше вважатиметься "новими грошима" в деяких колах і, отже, не по-джентльменськи.

Бруклін Бекхем, Девід Бекхем Фото: Instagram davidbeckham

З іншого боку, інші критики, які не належать до кіл нових багатіїв і прихильників старих грошей, стверджують, що, незважаючи на смиренність і витонченість, старі гроші ведуть претензійний спосіб життя, за якого для досягнення статусу й захоплення не потрібно жодної роботи або досягнень. У цьому випадку стиль одягу також критикують за те, що він просто нудний і безбарвний.

Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що стиль одягу "старих грошей"/Old money є позачасовим, елегантним і простим. Він не потребує уваги, а свідчить про стриманий і витончений смак та спосіб життя. Стиль "старих грошей," подобається нам це чи ні, є спадщиною, особливо у формі позачасового стилю одягу, що сягає корінням у минуле на кілька поколінь.

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