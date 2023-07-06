Історик моди пояснила, для чого потрібна найменша кишеня на джинсах

Незважаючи на те, що зараз кишеня втратила свою функціональність, дизайнери не наважуються прибрати її.

Related video

Багато хто ставив собі питання, для чого призначена крихітна кишенька на джинсах, розташована там же, де і бічні кишені. Історикиня компанії Levi Strauss & Co Трейсі Панек у бесіді з Insider пояснила її призначення.

Уперше ця кишеня з'явилася на джинсових штанах ще в XIX столітті і була призначена не для естетики або незручності, а для зберігання кишенькового годинника.

Панек розповіла, що кишені походять від дизайну "поясного комбінезона", оригінальної назви синіх джинсів, зроблених Levi Strauss & Co. Уперше вони з'явилися в патенті Strauss and J.W., а Девіс Джейкоб, винахідник джинсів, отримав нагороду за "Поліпшення кріплення кишенькових отворів" 20 травня 1873 року. Широкого поширення ця кишеня набула 1890 року разом із джинсами "Лот 501", які сьогодні є моделлю джинсів Levis 501.

"Найстаріша пара поясних комбінезонів в архівах Levi Strauss & Co. (з 1879 року) включає кишеню для годинника. У наших комбінезонів 19-го століття була єдина задня кишеня з правого боку штанів під шкіряною нашивкою", — каже історикиня.

Маленька кишеня призначена для носіння годинника Фото: Getty

Штани з крихітною кишенею називаються "штани з п'ятьма кишенями", але п'ята кишеня насправді розташована ззаду зліва, її додали до джинсів Levi's 501 1901 року.

Оскільки крихітна кишеня призначена для годинника, її неможливо знайти на костюмних штанах, тому що годинник носили під піджаком. А оскільки джинси були створені для повсякденного вжитку, власникам кишенькових годинників було потрібне інше місце, куди їх можна було б покласти.

У наші дні від кишені не так багато користі, оскільки годинник носять радше як данину моді, ніж як фактичну зручність. Однак Панек зазначає, що кишеню залишили, щоб зберегти цілісність культового дизайну раннього Levi's, який практично не змінився з моменту своєї появи. Лише під час Другої світової війни він зазнав деяких модифікацій.

"Один цікавий факт про кишеню для годинника полягає в тому, що під час Другої світової війни дві кутові заклепки було видалено, щоб зберегти метал для військових потреб", — додала експертка, зазначивши, що заклепки повернулися в кишеню для годинника після війни.

Розташування кишені варіюється: деякі бренди поміщають її спереду поруч із великою кишенею, тоді як інші включають кишеню для годинника в кишеню звичайного розміру.

Раніше Фокус писав, що в жовтні минулого року раритетні джинси Levi's 1880-х років були продані на аукціоні в містечку Ацтек (штат Нью-Мексико) за 87 000 доларів.