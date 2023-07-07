Принц Гаррі вбрав свою доньку Лілібет у таку саму сукню, як і в принцеси Шарлотти

Принц взяв доньку на парад на честь Дня Незалежності США в Монтесіто, а після цього фанати зрозуміли, що образ малятка повторив образ її кузини Шарлотти.

Дворічна дочка герцога і герцогині Сассекських була сфотографована з Гаррі на параді на честь Дня незалежності в Монтесіто всього за кілька годин до того, як її дідусь король Карл III відвідав свою другу церемонію коронації в Единбурзі. І її образ копіював вбрання принцеси Шарлотти. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Лілібет була одягнена в синю сукню з візерунком, білі шкарпетки і червоні туфельки. Класичне вбрання нагадувало те, яке носила принцеса Шарлотта, коли вона прощалася з Канадою разом з принцом Джорджем і їхніми батьками після восьмиденного турне країною 2016 року.

Шарлотта, якій тоді було 16 місяців, була одягнена в сукню з блакитним малюнком, білі колготки, кардиган і червоні черевички.

Кейт Міддлтон із маленькою Шарлоттою на руках Фото: Getty Images

Втім, такі ж дитячі червоні туфельки носив і сам принц Гаррі в середині 1980-х років.

Герцог Сассекський, здавалося, наголосив на своєму відході з королівської сім'ї, коли він взяв свою доньку на святкування Дня незалежності 4 липня в Монтесіто, підкресливши, що він тепер більше американець, ніж британець.

Але поки він показував дворічній Лілібет сільське дорожнє шоу Асоціації Монтесіто, його батько, король Чарльз, готувався до одного з найважливіших моментів свого правління: другої коронації в країні, яку його улюблений другий син колись називав домом.

У супроводі членів сім'ї, включно з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, король і королева Камілла були присутні на коронації в соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

Другу коронацію принц Гаррі не відвідав. Але на тій, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві, він був присутній. Щоправда, у Великій Британії принц провів менше доби, повернувшись до Каліфорнії на день народження свого сина Арчі.

Зараз, як стало відомо, принц Гаррі збирається в Африку, щоб знімати проєкт про дику природу для Netflix.

Він обожнює Ботсвану, про що говорив кілька разів в інтерв'ю. І на третє побачення він покликав Меган Маркл саме в Африку. І свій новий проєкт він якщо й зніматиме, то без дружини. Меган і діти залишаться в Монтесіто.