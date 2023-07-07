Дівчина Роберта Паттінсона з'явилася на показі Fendi в образі total black

Сьюкі Вотергаус привернула увагу публіки своїм вбранням.

31-річна британська акторка та модель Сьюкі Вотергаус продемонструвала стильний образ total black. Знаменитість помітили коли вона вийшла з розкішного готелю Le Bristol і попрямувала на показ Fendi Couture 2023/2024 під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

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С'юкі мала гламурний вигляд у коричневому кардигані з ґудзиками, заправленому в мініспідницю, а також у шкіряній спідниці та шкіряних чоботях до стегна зі шнурками. Як аксесуари у зірки фільму "З любов'ю, Розі" були золотисті сонцезахисні окуляри-авіатори і маленька чорна сумочка.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус у стосунках з 2018 року. У грудні 2022 року зіркова пара вперше офіційно разом вийшла на публіку, коли вони вирушили до Єгипту, щоб відвідати зоряний показ чоловічого одягу Dior у Гізі.

Раніше у Паттінсона були гучні романи з партнеркою по фільму "Сутінки" Крістен Стюарт і співачкою FKA Twigs. Тим часом Вотергаус два роки була у стосунках із Бредлі Купером і недовго зустрічалася з Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус Фото: Getty Images

Вотергаус нещодавно зізналася, що "шокована" тим, що вона "така щаслива" з Робертом ось уже п'ять років. Говорячи про їхній роман у лютому, Сьюкі сказала, що вона завжди "схвильована", коли бачить, що її кавалер надіслав їй повідомлення, і що їм завжди є про що поговорити.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус вперше як пара відвідали Met Gala 2023.

Також Фокус писав, що Сьюкі Вотергаус придбала жакет українського бренду.