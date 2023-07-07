Вдова Гʼю Гефнера планує розповісти всю правду про знаменитий маєток Playboy

37-річна модель Крістал стала третьою дружиною Гефнера.

Вдова засновника та видавця журналу "Playboy" Гʼю Гефнера Крістал планує розповісти всю правду про знаменитий маєток покійного чоловіка. Про це пише Daily Mail.

Колишня кохана Гефнера збирається розповісти все про "токсичну об’єктивацію та мізогінію", яку вона пережила, живучи у знаменитому особняку Playboy у Лос-Анджелесі.

Маєток Playboy Фото: Getty Images

37-річна американська модель Крістал Гефнер, яка стала третьою дружиною засновника популярного "чоловічого" журналу, раніше зізналася, що збрехала про свої справжні почуття щодо особняка Playboy, щоб захистити свого покійного чоловіка, але тепер вона сповнена рішучості відкрити правду.

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Гʼю Гефнер Фото: Getty Images

Модель Playboy планує зробити це у своїх нових мемуарах "Only Say Good Things" ("Лише про хороші речі"), які мають вийти в січні 2024 року.

Попри 60-річну різницю у віці, Крістал та Гʼю одружилися напередодні Нового року у 2012 році: вони залишалися одруженими до його смерті у 2017 році у віці 91 року.

Крістал пообіцяла розповісти про свою "вкрадену" молодість, а також про реальність бути "подружкою номер один" сумно відомого плейбоя.

"Мені довелося не тільки знайти свій голос, але й навчитися ним користуватися", — розповіла жінка.

Гʼю Гефнер з дружиною Фото: Getty Images

"Мої стосунки та шлюб із Г’ю Гефнером були дуже складними", — зізналася вона.

Нагадаємо, син Гʼю Гефнера зареєструвався на OnlyFans.

Також Фокус писав про одкровення ще однієї мешканки "Банні хаус" про правила перебування там.