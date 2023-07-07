Не змішуйте молоко з фруктами. Дієтолог назвала 3 побічні ефекти

Поєднання фруктів і молока може здатися привабливим, але воно може мати деякі несприятливі наслідки для організму.

Влітку через нестерпну спеку багато людей, щоб охолодитися, переходять на освіжаючі коктейлі, приготовані з фруктів і молока. Однак питання про те, чи безпечно поєднувати фрукти та молоко, залишається предметом дискусій. Які можливі побічні ефекти можуть виникнути при змішуванні фруктів із молоком? Про це пише Onlymyhealth.

Що відбувається, коли ви змішуєте фрукти і молоко?

Фото: Freepik

Під час змішування фруктів і молока відбуваються певні хімічні реакції, які можуть призвести до побічних ефектів. За словами дієтолога Прії Бансал, "основна проблема полягає в різниці в часі перетравлення, необхідному для фруктів і молока". Змішування цих двох інгредієнтів може порушити процес травлення, що призведе до таких побічних ефектів:

Дискомфорт у ШКТ. Бансал сказала, що поєднання фруктів та молока може призвести до здуття живота й розладу шлунка. Фрукти швидко перетравлюються в шлунку, тоді як молоку потрібно більше часу. Їх змішування може викликати бродіння й підвищене газоутворення, що призведе до дискомфорту.

Засвоєння поживних речовин. Ще одна проблема — це потенційний вплив на засвоєння поживних речовин. Дієтологиня наголосила, що фрукти природним чином містять кислоти та ферменти, які можуть перешкоджати перетравленню молочних білків, таких як казеїн. Це втручання може вплинути на здатність організму засвоювати основні поживні речовини з молока, знижуючи його загальну харчову цінність.

Чи можна поєднувати фрукти та молоко?

Фото: Pixabay

Хоча згадані вище побічні ефекти можуть виникати при змішуванні фруктів та молока, важливо зазначити, що індивідуальні реакції можуть відрізнятися. Деякі люди можуть добре переносити цю комбінацію, тоді як інші можуть відчувати дискомфорт. Бансал підкреслила, що все залежить від виду фруктів, кількості молока і фруктів, а також можливостей травлення конкретної людини.

З огляду на можливі побічні ефекти, рекомендується дотримуватися обережності під час поєднання фруктів і молока. Бансал сказала, що немає універсальної відповіді на запитання, чи варто вам їсти їх разом. Найкраще прислухатися до свого організму та звертати увагу на будь-які побічні реакції або дискомфорт, які можуть виникнути після вживання цієї комбінації. Якщо у вас проблеми з травленням або інші неприємні відчуття, можливо, варто розглянути альтернативні способи вживання цих продуктів.

Побічні ефекти поєднання фруктів і молока

Фото: Freepik

Алергічні реакції. Дієтологиня зазначила, що у деяких людей може бути алергія на певні фрукти або молочні продукти. Поєднання цих двох чинників збільшує ризик виникнення алергічних реакцій, таких як свербіж, кропив'янка, або навіть більш серйозних симптомів, таких як утруднене дихання.

Збільшення ваги. Смузі та коктейлі, в яких поєднуються фрукти і молоко, можуть бути калорійними. Бансал заявила, що надмірне споживання без урахування розміру порцій, може призвести до збільшення споживаних калорій, що призведе до збільшення ваги.

Незбалансований склад поживних речовин. Фрукти та молоко містять необхідні поживні речовини, але їх поєднання може призвести до дисбалансу. Наприклад, фрукти багаті на вітамін С, який може перешкоджати засвоєнню заліза, що міститься в молоці, впливаючи на загальне засвоєння поживних речовин.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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