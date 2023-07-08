Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото дворічної доньки

Лише два тижні тому сурогатна мати народила знаменитості другу дитину.

53-річна британська сумермодель Наомі Кемпбелл поділилася у своєму Instagram-акаунті рідкісним знімком дворічної доньки. На світлинах дует матері та доньки зустрів Міккі Мауса під час поїздки в Діснейленд у Каліфорнії.

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Королева подіуму, яка ще не повідомляла громадськості імена своїх дітей, продемонструвала кілька знімків з веселого сімейного дня в знаменитому тематичному парку.

На одному кадрі Наомі познайомила дівчинку, чиє обличчя не було видно, з Міккі Маусом, після чого сама позувала з улюбленим дитячим персонажем.

Наомі Кемпбелл із донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram Наомі Кемпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Зірка китайсько-ямайського походження мала сенсаційний вигляд у чорній мінісукні з білим принтом, яку вона поєднувала з відповідними колготками і парою кросівок з неоновими вставками. Чорна сумочка з бахромою завершила образ Кемпбелл.

Тим часом її малятко мала чарівний вигляд у принтованому костюмі, а її волосся було зібране в милі пучки.

"Ніколи не пізно познайомитися з Міккі Маусом. Спасибі моїй доньці за те, що вперше привела мене в Діснейленд #MomOnDuty", — підписала публікацію Наомі.

Нагадаємо, навесні 2021 року супермодель уперше стала мамою. У неї народилася донька, яку Наомі ретельно береже від пильної уваги громадськості та преси. Персона батька первістка моделі також залишається загадкою. Утім, знаменитість наполягала на тому, що це її дитина, а не всиновлена.

Також Фокус писав, що Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою.