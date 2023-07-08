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8 липня 2023 року: преподобномучениці Февронії — що сьогодні не можна робити?

Преподобномучениця Февронія

Сьогодні не можна ходити в ліс і купатися у водоймах.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила за часів, коли імператором був Діоклетіан і постраждала за віру в Бога. Колись правитель вирішив знищити всіх християн у місті, спрямував своє військо до монастиря, а всі черниці втекли, лишилася тільки настоятелька та Февронія. Їх узяли в полон. Февронії пропонували зректися віри, але вона відмовилася, за що її стратили.

Що не можна робити 8 липня:

  • ходити в ліс;
  • купатися у водоймах;
  • пекти щось із тіста.

Народні прикмети та повір'я:

  • сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів;
  • сіно їдять миші — буде невдалий сінокіс;
  • розсада не вбирає вологу — сінокоси будуть мокрими.

День ангела святкують:

Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.

Народилися в цей день:

  • 1973 рік — український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також цього дня:

  • 52 рік до н. е. — прийнято дату заснування Парижа;
  • 1889 рік — уперше вийшла фінансова газета "The Wall Street Journal";
  • 1918 рік — створено Державний сенат Української Держави — вищий судовий інститут;
  • 2014 рік — збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла фаворита і 5-разового чемпіона світу — збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши багато рекордів.