Шерон Стоун приголомшила шанувальників фігурою в купальнику (фото)

Незважаючи на вік, знаменитість все ще може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою.

65-річна американська акторка Шерон Стоун вразила шанувальників розкішною фігурою. Голлівудська зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті нове фото в купальнику, яке показує результат її регулярних тренувань.

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Зірка "Основного інстинкту" відома тим, що з гордістю демонструє свої результати у фітнесі, регулярно викладаючи селфі в купальнику у своїх соціальних мережах.

Цього разу Стоун позувала в червоному суцільному купальнику з глибоким вирізом, який підкреслював вигини, що кидають виклик її віку. Акторка стояла біля холодильника, і шанувальники могли розглянути, якими продуктами харчується Шерон, щоб підтримувати себе в прекрасній формі. Здебільшого холодильник зірки був заповнений різними напоями, соками і корисними замінниками молока.

Її підписники захопилися зовнішністю і неймовірною статурою Стоун. Багато хто написав їй, що вона "мила" і "має чудовий вигляд", тоді як інші залишали смайлики вогню.

Шерон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Відомо, що Стоун зазвичай тренується чотири-п'ять разів на тиждень і любить змішувати свої тренування, включно з пілатесом, розтяжкою всього тіла, силовими тренуваннями, йогою і танцями.

"Кожного разу, коли я тренуюся, я роблю щось нове залежно від того, які області повинні бути в русі", — сказала вона одного разу в інтерв'ю

Нагадаємо, Шерон Стоун провела благодійний вечір Art House 2023, який пройшов у The Bowery в Нью-Йорку. За словами публіки, знаменита актриса на сцені розповіла страшну історію про одного зі своїх синів.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун заявила, що позбулася опіки над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".