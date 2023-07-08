Арнольд Шварценеггер показав свою чарівну домашню свинку (фото)

Голлівудський актор — справжній фанат тварин. У його будинку прекрасно уживаються разом одразу кілька улюбленців: лабрадор, тер'єр, маламут, поні зі смішним ім'ям Віскі, свинка і навіть ослиця Лулу.

75-річний американський актор і політик Арнольд Шварценеггер продемонстрував прихильникам свою чарівну домашню свинку і двох собак, жартуючи, що вони "вимагали більше часу в центрі уваги". Відповідне фото він опублікував в Instagram.

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Достатньо одного погляду на соціальні мережі Шварценеггера, щоб зрозуміти що голлівудський актор є абсолютним любителем тварин. Зірка "Термінатора" впродовж багатьох років регулярно публікував фотографії та відео своїх чотирилапих членів сім'ї, особливо коли з'являються нові улюбленці. Напередодні колишній губернатор Каліфорнії показав Шнеллі і двох своїх собак — Шніцеля і Датча.

"Шнеллі, Шніцель і Датч вимагали більше часу в центрі уваги", — пожартував актор у підписі до публікації.

На світлині Арнольд сидить у внутрішньому дворику свого будинку, колисаючи Шнеллі на руках, а два його друзі-собаки відпочивають поруч із ним. Актор був одягнений у сині джинси і чорну футболку, доповнивши образ коричневими ковбойськими чобітьми і чорним ковбойським капелюхом.

Любов Шварценеггера до своїх тварин більш ніж очевидна з його Instagram-акаунту. Зірка оголосив про появу Шнеллі у квітні цього року, опублікувавши фотографію крихітного поросяти, що сидить у нього на колінах разом зі своїм йоркширським тер'єром на прізвисько Черрі.

Датча, який, мабуть, є аляскинським маламутом, було прийнято в сім'ю в липні 2020 року. Чорно-білий пес названий на честь персонажа Шварценеггера з його популярного науково-фантастичного бойовика "Хижак" (1987). Леонбергер Шніцель потрапив у сім'ю зірки в грудні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що 113-кілограмовий Арнольд Шварценеггер розповів, з чого складається його меню на день.