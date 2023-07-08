Тіна Кунакі показала найактуальнішу спідницю 2023 року

Дружина Венсана Касселя продемонструвала елегантний чорно-білий ансамбль.

26-річна французька модель Тіна Кунакі неодноразово відвідувала Тиждень високої моди в Парижі і демонструвала дизайнерські образи, які будуть цілком затребувані не один сезон. Не став винятком показ кутюрної колекції модного дому Valentino осінь-зима 2023/2024 біля замку Шантії.

На заході Тіна мала карколомний вигляд у білій сорочці оверсайз з чорною вузькою краваткою, чорній спідниці-балоні довжини міні, такого ж кольору туфлях-човниках. Своє волосся вона залишила розпущеним, а макіяж тільки злегка підкреслював риси її обличчя.

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Біла сорочка — тренд сезону, причому не тільки осінньо-зимового, а й на найближчі кілька місяців. Не менш ефектний ансамбль з цим предметом гардероба в поєднанні з джинсами продемонструвала на тому ж показі дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер .

А от що стосується спідниці-балона, то це чітка вказівка на те, що вона знову повертається в моду і буде актуальною. На Тіні — спідниця довжини міні, проте не менш цікавий вигляд мають такі спідниці до коліна і нижче.

У 1980-их роках великими любительками таких спідниць були Мадонна, принцеса Діана та інші знамениті статусні модниці. Потім на початку нульових спідниці знову з'явилися на горизонті, але ненадовго. Тепер же дизайнери дають їм зелене світло.

Раніше Фокус писав, з чим найкраще поєднувати спідницю-балон, і з якими речами вона матиме найефектніший вигляд.