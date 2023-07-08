Брук Шилдс показала фотографії нового домашнього улюбленця

Знаменитість показала своїм шанувальникам нового пухнастого члена сім'ї.

58-річна американська актриса і модель Брук Шилдс поділилася з підписниками радісною новиною. Вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, на яких представила світу чарівне цуценятко.

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"Світ, познайомся з Тузі, — написала зірка "Блакитної лагуни" у підписі до фотографій. — Тузі, познайомся зі світом. Ти ж знаєш, ми не можемо довго жити без щенячої любові в нашому домі".

Чорно-біла пухнаста грудка викликала безліч захоплених коментарів, зокрема від бразильської моделі Алессандри Амбросіо.

"Який милашка", — написала Амбросіо.

Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Це не вперше, коли Шилдс демонструє любов до своїх вихованців у соціальних мережах. У лютому вона поділилася фотографією з денної прогулянки Центральним парком зі своїм собакою Пеппер. Трохи більше ніж через тиждень Шилдс повідомив в Instagram, що Пеппер померла.

"Сьогодні ми повинні були попрощатися з нашою улюбленою пухнастою дівчинкою Пеппер, вона ж "Магу". Це було найскладніше, що нам коли-небудь доводилося робити. Вона була Чистою Любов'ю. 💔🐾", — підписала вона фотографії.

Раніше Фокус писав, що Брук Шилдс показала молодшу дочку Грієр за кермом.