Дженніфер Лопес показала ідеальний манікюр на літо 2023 (фото)

Манікюр зірці традиційно робив її улюблений нейл-майстер Том Бачик.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес навіть на вихідних у колі сім'ї намагається мати бездоганний вигляд, не забуваючи про зачіску, макіяж, стильний одяг і, звісно ж, манікюр. На своїй сторінці у Facebook знаменитість похвалилася новим манікюром, який їй традиційно зробив знаменитий голлівудський нейл-майстер Том Бачик.

Зірка не тільки показала новий образ, а й побажала всім гарних вихідних.

Як видно на фото, Том традиційно віддав перевагу більш природним кольорам, обравши тілесну базу. Оригінальності манікюру додали золоті стікери Latina, зображення Діви Марії та стрази. Деталі роботи він опублікував у сторіс свого Instagram.

Манікюр має завершений вигляд і, складно не погодитися, дорогий, адже Джей Ло знається на люксових речах.

Про те, що манікюр тілесного кольору — позачасовий тренд, який показує витончений смак і почуття стилю, говорилося вже неодноразово. Ба більше, багато знаменитостей, зокрема королівські особи, демонструють повернення до "голого" манікюру. Його головна родзинка — здорові та доглянуті нігті, покриті максимум прозорою базою. Особливо любить його принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

Раніше Фокус писав, що Том Бачик, серед клієнток якого Селена Гомес, Аріана Гранде і багато представниць вищого світу Нью-Йорка і Лос-Анджелеса, показав літній манікюр у стилі фільму "Русалонька" (Mermaidcore). Актриса Гейлі Стайнфільд вибрала однотонне покриття з ніжно-м'ятним відтінком. Формою нігтів послужив "мигдаль".