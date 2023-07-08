На Тижні моди в Парижі з'явився чоловік у костюмі голої людини

Чоловік вдавав із себе сердитого, але із задоволенням позував роззявам.

Тиждень моди в Парижі запам'ятався не тільки показами кутюрних колекцій сезону осінь-зима 2023/2024, а й гостями, які часто мали не менш епатажний вигляд, ніж моделі на подіумі. Зокрема, в один із днів, коли проходив показ Жана Поля Готьє, увагу публіки привернув до себе розсерджений на вигляд чоловік, який тинявся поруч із місцем демонстрації колекції в костюмі голої людини, пише Daily Mail.

Незважаючи на те, що не потрапив до числа запрошених на показ, незнайомець не страждав від нестачі популярності. Його костюм, через який він здалеку здавався голим, був як справжній, і навіть мав точні копії сосків. Під нього він одягнув білу сорочку з краваткою.

Свій драматичний образ чоловік доповнив довгими шкарпетками і дуже блискучими туфлями. Крім химерного вбрання, у нього також було зачесане назад волосся і тоненька смужка вусів.

Хоча натовп його не вразив, він все ж знаходив час, щоб пограти м'язами та показати не зовсім миролюбні жести. Водночас чоловік із задоволенням позував усім, хто його хотів сфотографувати.

Раніше Фокус писав про найбільш дивних моделей з показів, серед яких особливо виділився бренд Viktor & Rolf. Моделі, які представляють нову колекцію, тягли на собі манекени в костюмах чоловіків.