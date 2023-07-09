Зірка "Сватів" накинулася на колегу по серіалу через слова про війну в Україні

Російська акторка також назвала українського президента Володимира Зеленського веселим хлопцем і заявила, що за часів зйомок серіалу "всі жили однією сім'єю".

Російська акторка Тетяна Кравченко, яка зіграла в популярному серіалі "Свати" Валюху, у брутальній формі висловилася про свою колегу актрису Анну Кошмал, яка засудила війну в Україні. У своєму інтерв'ю вона також згадала про президента України Володимира Зеленського і сказала, що "в той час усі жили однією сім'єю". Про це 9 липня написали УНІАН із посиланням на програму на російському ТБ.

"Усі жили однією сім'єю. Пили пиво, їли раків. Той самий Зеленський. Ми зустрічалися, коли ювілей був у "Сватів". Ми випивали, сиділи, веселий хлопець", — заявила Кравченко.

Актриса, не добираючи слів, накинулася на Анну Кошмал, яка зіграла в серіалі онуку Валюхи, за її антивоєнну позицію. Вона сказала, що колись її колега "була нормальною людиною, а потім щось сталося". Кравченко, не соромлячись у виразах, обізвала Кошмал "с*кою", після того як та назвала Росію країною-паразитом і зізналася, що серіал "Свати" — це не Тетяна Кравченко або Федір Добронравов (який зіграв Будька), а режисер картини Андрій Яковлєв.

"Ось ця Кошмал, я в шоці! У неї щось сталося, була нормальною людиною. Раптом така ненависть. Це взагалі, кошмар. Тьху! Я думаю, що їй навіть не заплатили. Її не впізнати. Для мене це сильне потрясіння. С*ка ти", — сказала Кравченко.

Наприкінці передачі актриса майже розридалася і крізь сльози звернулася до своїх колег, попросивши їх "не ганьбити свою країну і президента".

Раніше повідомлялося, що російський актор Федір Добронравов з'явився у військовий госпіталь у Самарі, щоб провідати військовослужбовців ЗС РФ. Він розповів солдатам, як проходили зйомки серіалу "Свати", і про те, як колись він служив у Повітряно-десантних військах.